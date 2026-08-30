नॉर्थ साइप्रस के पास 270 यात्रियों से भरी बोट पलटी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नॉर्थ साइप्रस के पास रविवार को करीब 270 लोगों को ले जा रही एक पैसेंजर बोट अचानक पलट गई, जिसके बाद मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.
रॉयटर्स ने ब्रॉडकास्टर सीएनएन तुर्क के हवाले से बताया कि किरेनिया शहर के मेयर मूरत सेन्कुल ने कहा कि जहाज पर सवार 258 यात्रियों में से 159 से संपर्क किया जा चुका है.
बचाव अभियान के लिए कोस्ट गार्ड के जहाज, हेलीकॉप्टर और आम लोगों की नावें तैनात की गईं, जबकि शहर के मुख्य बंदरगाह पर एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखा गया.
तुर्की भाषा के अखबार 'किब्रिस' ने बताया कि तट से लगभग चार मील दूर उस जहाज (जिसे कुछ जगहों पर 'कैटामरन' बताया गया है) में पानी भरने लगा.
बता दें, बचाव अभियान के दौरान जहाज पर सवार लोगों की सही संख्या साफ नहीं हो पाई. किसी के हताहत होने की तुरंत कोई पुष्टि नहीं हुई.