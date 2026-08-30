नॉर्थ साइप्रस के पास 270 यात्रियों से भरी बोट पलटी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नॉर्थ साइप्रस के पास रविवार को करीब 270 लोगों को ले जा रही एक पैसेंजर बोट अचानक पलट गई, जिसके बाद मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

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रॉयटर्स ने ब्रॉडकास्टर सीएनएन तुर्क के हवाले से बताया कि किरेनिया शहर के मेयर मूरत सेन्कुल ने कहा कि जहाज पर सवार 258 यात्रियों में से 159 से संपर्क किया जा चुका है.

🚨A passenger ferry traveling from Girne to Taşucu in Türkiye’s Mersin province capsized after taking on water off the coast of Northern Cyprus on August 30.



Coast Guard vessels, helicopters and civilian boats were deployed for rescue operations, while ambulances were placed on… pic.twitter.com/jlrTFygxFZ — Global Brief (@globalbrief_now) August 30, 2026

बचाव अभियान के लिए कोस्ट गार्ड के जहाज, हेलीकॉप्टर और आम लोगों की नावें तैनात की गईं, जबकि शहर के मुख्य बंदरगाह पर एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखा गया.



तुर्की भाषा के अखबार 'किब्रिस' ने बताया कि तट से लगभग चार मील दूर उस जहाज (जिसे कुछ जगहों पर 'कैटामरन' बताया गया है) में पानी भरने लगा.



बता दें, बचाव अभियान के दौरान जहाज पर सवार लोगों की सही संख्या साफ नहीं हो पाई. किसी के हताहत होने की तुरंत कोई पुष्टि नहीं हुई.

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