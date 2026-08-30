ICC ने श्रीलंका से छिनी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी! अचानक ले लिया बड़ा फैसला, आखिर किस गलती की मिली सजा?

श्रीलंका का क्रिकेट स्तर पिछले कुछ सालों में काफी गिरा है. पुराने खिलाड़ियों के जाने के बाद टीम वापस पटरी पर नहीं लौट पाई है. एक समय काफी ताकतवर माने जाने वाली श्रीलंका की टीम की गिनती अब कमजोर टीमों के अंदर की जाती है.

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इस बीच श्रीलंका को आईसीसी की तरफ से एक बुरी खबर मिली है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने श्रीलंका क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका दिया है. आईसीसी ने साल 2027 में होने वाली पहली महिला चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से छीन ली है. यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी के बीच खेला जाना है, लेकिन अब यह श्रीलंका के मैदानों पर नहीं होगा.

इसकी सबसे बड़ी वजह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में वहां की सरकार की दखलंदाजी को बताई जा रही है. आईसीसी का एक बहुत ही सख्त नियम है कि किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड में वहां की सरकार का कोई सीधा कंट्रोल या दखल नहीं होना चाहिए.

आखिर आईसीसी ने क्यों उठाया यह कदम

लेकिन इस साल अप्रैल में श्रीलंका सरकार ने बोर्ड को अस्थाई रूप से अपने हाथों में ले लिया था और क्रिकेट के काम-काज को देखने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बना दी थी. आईसीसी लगातार कह रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाकर एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसी बात से नाराज होकर आईसीसी ने यह कड़ा कदम उठाया है.

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अब कहां होंगे मुकाबले

इस बात की पुष्टि ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के सचिव प्रकाश शाफ्टर ने भी कर दी है. उन्होंने बताया कि हां, यह टूर्नामेंट अब श्रीलंका से बाहर कर दिया गया है. यह अब किसी और जगह खेला जाएगा, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि नया वेन्यू क्या होगा.

Sri Lanka Women kick off their Asia Cup campaign in style. 🇱🇰 🏏



A brilliant 9-wicket victory over UAE to make a winning start! 💪#WomensAsiaCup #SriLankaCricket #Lionesses #SLvUAE pic.twitter.com/BJWY0E27OL — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 29, 2026

श्रीलंका के साथ पहले भी हो चुका है ऐसा

बता दें कि सरकार की इसी दखलंदाजी की वजह से 2023-24 में भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. उस वक्त भी उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और 2024 के मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी उनसे छीनकर साउथ अफ्रीका को दे दी गई थी.

श्रीलंका की टीम का क्या होगा?

इस छह टीमों वाले टूर्नामेंट का अगला मेजबान कौन होगा, यह अभी तय नहीं है. आईसीसी की अगली बोर्ड मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा. इस फैसले से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. क्या श्रीलंका की महिला टीम अब इस टूर्नामेंट में खेल पाएगी? दरअसल, इस टूर्नामेंट में टॉप रैंकिंग वाली टीमों के साथ-साथ मेजबान देश को सीधे एंट्री मिलनी थी. फिलहाल श्रीलंका की टीम रैंकिंग में छठे नंबर पर है. अब चूंकि मेजबानी छिन गई है तो ऐसे में उनके इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं.

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