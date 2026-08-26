scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. हादसे में अब तक 55 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. वहीं, बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं.

Advertisement
X
नेपाल में बाढ़ के बाद पुल और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए. (Photo-Screengrab)
नेपाल में बाढ़ के बाद पुल और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए. (Photo-Screengrab)

नेपाल के रसुवा जिले में आई अचानक बाढ़ में 55 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 105 भारतीय पर्यटकों समेत 400 से ज्यादा पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, अमेरिका में ट्रंप के प्रशासन ने दुनियाभर में वीजा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में अस्थायी बदलाव किया है. इन खबरों के अलावा, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने खाद्य पदार्थों की क्वालिटी और खुले तेल की बिक्री परअपनी बात रखी है. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें

Nepal Flood Live Updates: नेपाल में जलप्रलय से अब तक 55 की मौत, चार जिलों में 65 लोगों का रेस्क्यू

नेपाल के रसुवा जिले में आई अचानक बाढ़ में 55 लोगों की मौत हो गई है. इस बाढ़ में 105 भारतीय पर्यटकों समेत 400 से ज्यादा पर्यटकों के लापता होने की खबर है. बचाव अभियान में 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं. नेपाल में बाढ़ के बाद भारत-नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. SSB ने 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमों को तैयार रखा है. 

सम्बंधित ख़बरें

E20 Petrol
पढ़ें 26 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 26 अगस्त 2026, बुधवार की अहम खबरें
DRDO missile technologies
पढ़ें 25 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Wang Yi, Ajit Doval
पढ़ें 25 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 25 अगस्त 2026, मंगलवार की अहम खबरें

नेपाल में भीषण बाढ़ से 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स प्रभावित, 748 मेगावाट क्षमता पर असर 

नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार को आई भीषण बाढ़ ने न सिर्फ गांव, बाजार और पुल तबाह किए बल्कि जलविद्युत क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रारंभिक विवरण के अनुसार, संचालन में रही और निर्माणाधीन समेत कुल 13 विद्युत प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुई हैं. इनमें 8 प्रोजेक्ट्स चालू हैं जबकि 5 निर्माणाधीन हैं.

Advertisement

बिहार के 6 जिलों में अलर्ट, नेपाल से कुछ घंटे में आएगा पानी, गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए 

नेपाल में बाढ़ आने के बाद बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. नेपाल-चीन सीमा के पास अचानक बढ़े पानी और नदियों के तेज बहाव को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है. खास तौर पर गंडक और कोसी जैसी नदियों के जलस्तर पर करीबी नजर रखने की सलाह दी गई है.  

नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, PM मोदी ने की बालेन शाह से बात 

नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके साथ ही नेपाल में बाढ़ से प्रभावित भारतीयों की सहायता के लिए भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. भीषण बाढ़ और इससे हुई जनहानि को लेकर PM मोदी ने नेपाल के PM बालेंद्र शाह से फोन पर बात की है. 

इस हफ्ते जारी होगा UGC-NET का रिजल्ट, NTA ने किया ऐलान 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 की फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट इस हफ्ते जारी करने का ऐलान किया है. UGC NET की परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच करवाया गया था. कुल 87 विषयों केलिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपन रिज़ल्ट चेक कर सकेंगे.

Advertisement

अमेरिका का वीजा चाहिए तो जान लें ये बदलाव, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट पर नया अपडेट 

अमेरिका में ट्रंप के प्रशासन ने दुनियाभर में वीजा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में अस्थायी बदलाव किया है. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और कांसुलेट में कर्मचारियों के लिए एक वैश्विक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके चलते वीजा इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट को ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से बदला जा रहा है. 

'खुले तेल की बिक्री पर 2011 से नियम लागू', तेल की मिलावट पर FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे की दो टूक 

महाराष्ट्र के मुंबई प्रेस क्लब में FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने मीडिया के सामने खाद्य पदार्थों की क्वालिटी और खुले तेल की बिक्री को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि खुले तेल की बिक्री पर नियम 2011 से लागू हैं. इसका पालन अनिवार्य है. FDA कमिश्नर ने कहा कि लोगों को यह समझना जरूरी है कि वे क्या खरीद रहे हैं और क्या खा रहे हैं.

'जलभराव को आपदा मान युद्धस्तर पर करें काम,' दिल्ली LG का सख्त निर्देश 

दिल्ली में भारी बारिश के बाद जलभराव को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सभी विभागों और एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि जलभराव को आपदा की तरह लिया जाए. एलजी ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पंप लगाने का काम तेज करने को कहा है. 

Advertisement

IND vs SL: 6 साल में 88 बार...रवींद्र जडेजा ने ये क्या कर दिया? बन गया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड 

कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है. इस बीच भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है. रवींद्र जडेजा साल 2021 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक नो बॉल फेंकने के मामले में टॉप पर पहुंच गए हैं. जडेजा पिछले छह सालों में वह 88 नो बॉल फेंक चुके हैं.

फिर शुरू होगी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग! 27 दिसंबर से होगा धमाका, 3 टीमों के नाम आए सामने 

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नई फ्रेंचाइजी आधारित T20 लीग, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की शुरुआत 27 दिसंबर से करने का ऐलान किया है. पहले सीजन के लिए तीन टीमों- एक्सेल यूनाइटेड काबुल, बल्ख जवानन और कंधार वॉरियर्स के नाम सामने आए हैं. इस लीग के लिए खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त से शुरू होगा और ड्राफ्ट 27 सितंबर को होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    11 हाइड्रो पावर प्लांट, 40 सड़कें, 19 पुल, 10 से ज्यादा बैंक तबाह... बाढ़ से नेपाल में हाहाकार |
    एक तरफ स्कूल, दूसरी तरफ घर और बीच में रेलवे ट्रैक... ट्रेन आती है तो थम जाती हैं बच्चों की सांसें |
    How to Get Rid of Flying Insects: शाम होते ही लाइट पर मंडराने लगते हैं कीड़े? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, नहीं भटकेगा एक भी पतंगा! |
    RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर विवाद, न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी क्यों भड़के? |
    रुबीना दिलैक ने आसिम रियाज पर साधा निशाना, बुरे बर्ताव का किया जिक्र, पूछा- आज वह कहां हैं? |
    जब लड़के ने पूछा खूबसूरती का राज, मिला चौंकाने वाला जवाब! पढ़ें Viral Jokes |
    सपा की सहारनपुर रैली रद्द, RLD बोली- 36 बिरादरी के विरोध का असर |
    3,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के विंग पर खड़ी हुईं लड़की, वीडियो देख लोग सिहर गए! |
    खचाखच भरी बस में चढ़ना युवक को पड़ा भारी, दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल |
    फैक्ट चेक: बोरिस जॉनसन ने मोदी को नहीं कहा ‘शॉर्टकट ढूंढने वाला व्यक्ति’, फर्जी है ये पोस्टकार्ड
    Advertisement