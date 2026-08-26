इस हफ्ते जारी होगा UGC-NET का रिजल्ट, NTA ने किया ऐलान   

एनटीए ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजीसी नेट 2026 को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की है. एजेंसी ने कहा है कि वह यूजीसी की फाइनल आंसर की और रिजल्ट इस हफ्ते ही जारी करेगा. ऐसे में जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वह परिणाम और आंसर की जारी होने के बाद NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. बता दें कि NTA इस परीक्षा के 84 विषयों के लिए रिजल्ट जारी करेगा. इसके साथ ही CSIR-NET, ICAR AIEEA (PG) और AICE (PHD) के लिए फाइनल आंसर की जारी करेगा.
आंसर की और रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसे कर सकते हैं चेक
परिणाम और फाइनल आंसर की जारी हो जाने के बाद छात्र इस तरह चेक कर सकते हैं-
कब हुई थी परीक्षा?
बता दें कि UGC NET की परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच करवाया गया था. कुल 87 विषयों केलिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके जरिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और phd कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों का चयन करना था.
3 विषयों की दोबारा होगी परीक्षा
बता दें कि तीन विषयों की आंसर की जारी नहीं किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रश्नपत्रों में कई गलतियां मिलने के बाद NTA ने परीक्षा को वापस से कराने का फैसला लिया. इसमें इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र का नाम शामिल है.