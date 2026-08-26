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IND vs SL: 6 साल में 88 बार...रवींद्र जडेजा ने ये क्या कर दिया? बन गया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

साल 2021 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक नो बॉल फेंकने के मामले में रवींद्र जडेजा टॉप पर हैं. पिछले छह सालों में वह 88 नो बॉल फेंक चुके हैं. कोलंबो टेस्ट के दौरान भी जडेजा से बड़ी गलती देखने को मिली.

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रवींद्र जडेजा के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड (PHOTO: PTI)
रवींद्र जडेजा के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड (PHOTO: PTI)

कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है. लेकिन गेंदबाजों का जल्द से जल्द विकेट नहीं लेना टीम की परेशानियों को बढ़ा सकती है. इस बीच भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है. 

टेस्ट मैचों में रवींद्र जडेजा की नो बॉल फेंकने की आदत टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है. श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में जडेजा की नो बॉल की बीमारी ने उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है, जिसे कोई भी गेंदबाज अपने नाम नहीं देखना चाहेगा.

हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद सभी गेंदबाज बाएं हाथ के स्पिनर हैं, लेकिन जडेजा 88 नो बॉल के साथ सबसे ऊपर हैं. इतना ही नहीं, टेस्ट मैच में किसी स्पिन अटैक द्वारा सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने के मामले में भी यह मैच टॉप 3 में शामिल हो गया है. कोलंबो में जारी इस मैच में भारतीय स्पिनर अब तक 10 नो बॉल फेंक चुके हैं.

जडेजा ने अब तक फेंके हैं 88 नो बॉल

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साल 2021 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों द्वारा फेंकी गई नो-बॉल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. इस अनचाहे रिकॉर्ड में भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम सबसे ऊपर है. आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 से अब तक टेस्ट क्रिकेट में रवींद्र जडेजा ने कुल 88 नो-बॉल फेंकी हैं. एक स्पिनर के तौर पर इतनी बड़ी संख्या में क्रीज से बाहर पैर निकालना उनके और टीम के लिए अक्सर चिंता का विषय रहा है. 

जडेजा के अलावा लिस्ट में शामिल इन गेंदबाजों का नाम

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली हैं, लेकिन वे जडेजा से आधे से भी कम के आंकड़े पर हैं. नोमान ने इस दौरान कुल 40 नो-बॉल फेंकी हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के लसिथ एम्बुलडेनिया का नाम आता है, जिनके खाते में 33 नो-बॉल दर्ज हैं. वहीं, इंग्लैंड के प्रमुख स्पिनर जैक लीच ने 19 बार यह गलती की है. इनके अलावा वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन और अफगानिस्तान के जहीर खान भी इस अनचाही सूची का हिस्सा हैं. इन दोनों ही गेंदबाजों ने 2021 से अब तक टेस्ट मैचों में 17-17 नो-बॉल फेंकी हैं. 

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ऐसा रहा है मैच का हाल

पहली पारी में भारत के 503 रन के विशाल स्कोर के जवाब में श्रीलंका की टीम 290 पर सिमट गई थी. भारत के पास 213 रन की बड़ी बढ़त थी और शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलोऑन दे दिया. दूसरी पारी में श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और लंच तक 83 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे. लेकिन इसके बाद पासिंदु सूर्यबंदारा (92 रन) और धनंजय डी सिल्वा ने पारी को संभाला. चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से जल्दी खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं और उनके पास 16 रन की छोटी सी बढ़त आ चुकी है.

टेस्ट में नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट

रवींद्र जडेजा (भारत): 88* नो बॉल
नोमान अली (पाकिस्तान): 40 नो बॉल
लसिथ एम्बुलडेनिया (श्रीलंका): 33 नो बॉल
जैक लीच (इंग्लैंड): 19 नो बॉल
जोमेल वारिकन (वेस्टइंडीज): 17 नो बॉल
जहीर खान (अफगानिस्तान): 17 नो बॉल

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