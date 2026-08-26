रुबीना दिलैक ने आसिम रियाज पर साधा निशाना, बुरे बर्ताव का किया जिक्र, पूछा- आज वह कहां हैं?

एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने आसिम रियाज के उन पुराने दावों पर बात की है, जिनमें उन्होंने रियलिटी शो और उनकी लोकप्रियता में अपने योगदान की बात कही थी. 'The4POV' पर बात करते हुए, रुबीना ने रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड' में असीम के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस याद किया, जहां दोनों शो से 'गैंग लीडर' के तौर पर जुड़े थे.
असीम रियाज पर तंज कसा
रुबीना ने आसिम रियाज के उन पुराने दावों पर रिएक्शन दिया, जिनमें उन्होंने कहा था कि शो को TRP उनकी वजह से मिलती है. उन्होंने कहा, 'असीम रियाज सिर्फ परेशानी का सबब थे.' उन्होंने बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और बैटलग्राउंड के बारे में असीम के दावों को याद करते हुए सवाल उठाया कि क्या उनकी सफलता का श्रेय सच में सिर्फ उन्हें दिया जा सकता है.
रुबीना ने बैटलग्राउंड की क्रिएटिव टीम के साथ असीम के कथित व्यवहार की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रोजेक्ट में मेकर्स, क्रिएटिव्स और क्रू को अहम हिस्सा मानती हैं और इसलिए उन्हें बुरा लगता है जब कोई उनके साथ बदतमीजी करता है.
रुबीना ने कहा, 'वह क्रिएटिव टीम से बात करते समय बहुत बदतमीज थे; मुझे सच में बुरा लगता है.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वह बार-बार टीम पर उंगली उठाते थे और अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, जबकि उनके आस-पास के लोग स्थिति को शांति से संभालते रहे.
शो में आसिम के लोगों के साथ व्यवहार को याद करते हुए, रुबीना ने उनकी मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाया और पूछा, 'आज वह कहां हैं?'
बातचीत के दौरान, अभिनव शुक्ला ने भी अचानक मिली सफलता और अटेंशन से आने वाले दबाव पर बात की. उन्होंने कहा, 'अचानक, जब आप पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, तो आपको समझ नहीं आता कि उसे कैसे संभालें.'
आसिम रियाज ने अभी तक रुबीना दिलैक की टिप्पणियों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और न ही बैटलग्राउंड की क्रिएटिव टीम के साथ उनके व्यवहार को लेकर लगाए गए आरोपों पर कोई बात की है.