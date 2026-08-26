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जब लड़के ने पूछा खूबसूरती का राज, मिला चौंकाने वाला जवाब! पढ़ें Viral Jokes

जिंदगी की व्यस्तता के बीच अगर मुस्कुराने का मौका मिल जाए तो दिन बन जाता है. ऐसे में मजेदार जोक्स न सिर्फ हंसाते हैं, बल्कि मन को भी सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>लड़का- चैटिंग करते हुए, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? आखिर क्या इस्तेमाल करती हो?
लड़की- फोटोशॉप और कैमरा फिल्टर!!!

 

>दो दोस्त बस में सीट के लिए आपस में लड़ रही थीं
कंडक्टर- अरे क्यों लड़ रही हो, जो उम्र में सबसे बड़ी है उसे बैठने दो
फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रहीं.

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>पापा- बेटी, बड़ी हो के क्या करोगी?
बेटी- शादी...
पापा- नहीं बेटी... अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते!

 

>लड़का- मैं उस लड़की से शादी करुंगा, जो मेहनती, सादगी पसंद, घर को संभाल कर रखती हो और आज्ञाकारी हो.
लड़की- मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में हैं..!!

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>टीचर- कल मैं सूरज पर लेक्चर दूंगी, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा.
टिंकू- लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा टीचर.
टीचर- क्यों?
टिंकू- मेरी मम्मी इतनी दूर जाने नहीं देंगी.

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>राजू- मेरा बेटा बहुत अच्छा है.
वीरु- क्या वह धूम्रपान करता है?
राजू- नहीं.
वीरु- क्या वह व्हिस्की पीता है?
राजू- नहीं.
वीरु- क्या वह कभी देर से घर आता है?
राजू- नहीं.
वीरु- मुझे लगता है कि आपके पास वास्तव में एक आदर्श बेटा है. उसकी क्या उम्र है?
राजू- वह कल छह महीने का हो जाएगा.

 

>डॉक्टर मरीज से- 'तुम बहुत बीमार हो'
मरीज डॉक्टर से- 'क्या मुझे दूसरी राय मिल सकती है?'
डॉक्टर फिर- 'हां, तुम बहुत बदसूरत भी हो...'

 

>छात्र- एक आदमी था जिसका सौ पैसों का बिल खो गया था.
शिक्षक- क्या तुमने उसे खोजने में मदद की
छात्र- नहीं, मैं उस पर खड़ा था.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)
 

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