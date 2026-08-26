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अमेरिका का वीजा चाहिए तो जान लें ये बदलाव, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट पर नया अपडेट

अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है. ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में अमेरिकी वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में अस्थायी बदलाव किया है. वैश्विक ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते कई आवेदकों की पहले से तय अपॉइंटमेंट दोबारा शेड्यूल की जा रही हैं.

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अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में लगातार बदलाव किया जा रहा है. (Photo- ITG)
अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में लगातार बदलाव किया जा रहा है. (Photo- ITG)

अमेरिका जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम खबर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनियाभर में वीजा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में अस्थायी बदलाव किया है. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और कांसुलेट में कर्मचारियों के लिए एक वैश्विक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके चलते वीजा इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट को ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से बदला जा रहा है.

इस बदलाव का असर उन आवेदकों पर पड़ रहा है, जिनके इंटरव्यू पहले से तय थे. कुछ आवेदकों को ईमेल के जरिए बताया गया है कि उनका अपॉइंटमेंट दोबारा निर्धारित किया जाएगा. उन्हें नई तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: क्या टूट जाएगा अमेरिका में जॉब करने का सपना? H-1B वीजा पर ट्रंप का नया वार

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क्यों बदली जा रही है वीजा प्रक्रिया?

अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्रेनिंग की पूरी समय सीमा या कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की है. विभाग के मुताबिक, इसका मकसद वीजा आवेदकों की व्यापक और समान तरीके से जांच सुनिश्चित करना है. ट्रेनिंग में अधिकारियों को ऐसे आवेदकों की पहचान करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनके अमेरिका में सार्वजनिक सुविधाओं और सरकारी लाभों पर निर्भर होने की आशंका हो सकती है. इससे वीजा जांच प्रक्रिया और सख्त होने के संकेत मिल रहे हैं.

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ट्रंप प्रशासन का इमिग्रेशन पर सख्त रुख

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की इमिग्रेशन नीति को सख्त किया है. सरकार अवैध प्रवासन पर कार्रवाई के साथ वीजा और ग्रीन कार्ड रद्द करने तथा कुछ आवेदनों को अलग-अलग आधार पर खारिज करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका में हुए फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के बाद भी इमिग्रेशन नीति को लेकर बहस तेज हुई है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का मकसद अमेरिका की घरेलू सुरक्षा मजबूत करना है.

यह भी पढ़ें: करोड़ों का अमेरिकन ड्रीम छोड़कर भारत लौटा ये परिवार, असली वजह वीजा नहीं कुछ और थी

कोर्ट से भी लगा झटका

इमिग्रेशन नीति को अदालतों में भी चुनौती मिली है. हाल ही में एक अमेरिकी जज ने 75 देशों के नागरिकों को इमिग्रेंट वीजा जारी करने पर रोक लगाने वाली ट्रंप प्रशासन की नीति को खारिज कर दिया. अदालत ने माना कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो के पास ऐसा फैसला लेने का पर्याप्त वैधानिक अधिकार नहीं था. फिलहाल प्रभावित आवेदकों को नई अपॉइंटमेंट तारीख का इंतजार करना होगा. अमेरिकी विदेश विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह बदलाव कब तक जारी रहेगा.

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