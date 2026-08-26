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सपा की सहारनपुर रैली रद्द, RLD बोली- 36 बिरादरी के विरोध का असर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अगले महीने होने वाली समाजवादी पार्टी की रैली को रद्द कर दिया गया है. गैर-यादव पिछड़ी जातियों के भारी विरोध और जन आक्रोश के बाद ये फैसला लिया गया है. आरएलडी ने कहा कि चौधरी परिवार की विवादित टिप्पणी के बाद क्षेत्र की 36 बिरादरी एकजुट हो गई थी और रैली का बहिष्कार किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को रैली रद्द करनी पड़ी.

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पिछड़ी जातियों के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी की रैली रद्द हुई. (Photo: PTI)
पिछड़ी जातियों के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी की रैली रद्द हुई. (Photo: PTI)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 6 सितंबर 2026 को समाजवादी पार्टी की रैली होने वाली थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. RLD ने दावा किया है कि गैर-यादव पिछड़ी जातियों के भारी विरोध और जन-आक्रोश को देखते हुए सपा को ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है.

दरअसल, चौधरी परिवार को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण गरमा गए थे. क्षेत्र में लगातार बढ़ते जनाक्रोश और विरोध के माहौल को देखते हुए सपा और रैली के मुख्य आयोजक ने कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया.

RLD और स्थानीय संगठनों का दावा है कि इस टिप्पणी के विरोध में क्षेत्र की '36 बिरादरी' पूरी तरह एकजुट हो गई थी और सपा की इस महारैली के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था.

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RLD का हमला: चौधरी परिवार हमारा स्वाभिमान

सपा की रैली रद्द होने के बाद RLD के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए कहा, 'चौधरी परिवार हमारा सम्मान और स्वाभिमान है. अगर उन पर कोई गलत टिप्पणी करेगा, तो उसे पश्चिमी यूपी में पैर नहीं रखने दिया जाएगा.'

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यह भी पढ़ें: समाजवादी पार्टी ने निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस भेजा, अखिलेश से जुड़ा है मामला

सहारनपुर में होने वाली यह रैली समाजवादी पार्टी के लिए आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही थी. हालांकि, आरएलडी के आक्रामक रुख और स्थानीय विरोध के कारण आखिरी समय में रैली रद्द होना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

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