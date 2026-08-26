नेपाल में जलप्रलय से 8 लोगों की मौत, कई शहरों में तबाही! रेस्क्यू के लिए उतारे गए हेलीकॉप्टर

तिब्बत की ओर से अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है. लेन्दे खोला (भोटेकोशी नदी) में अचानक आई बाढ़ से टिमुरे बाजार और रसुवा सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान हुआ. हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत हो गई है. रसुवा में आई भीषण बाढ़ के कारण 13 जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं. बाढ़ के तेज बहाव में कई वाहन और अन्य सामान बह गए.

बाढ़ के खतरे को देखते हुए काठमांडू ट्रैफिक पुलिस ने काठमांडू से रसुवा, नुवाकोट, चितवन और धादिङ जाने वाले वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है. बचाव के लिए 15 हेलीकॉप्टर भी उतारे गए हैं.

नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने बताया कि बुसी और तुसु जैसे प्रभावित इलाकों से 25 लोगों को बचाया गया है. बचाव अभियान के लिए कुल 15 हेलीकॉप्टर उतारे गए हैं. इममें 7 हेलीकॉप्टर नेपाली सेना और आठ हेलीकॉप्टर अन्य एजेंसियों के हैं. मछली ट्रेनिंग कैंप में एक मेडिकल सेंटर भी बनाया गया है. यहां घायलों का इलाज जारी है. प्रभावित इलाकों में मेडिकल और बचाव टीमें तैनात की गई हैं.

मृतकों और घायलों की संख्या का अब तक पता नहीं चल पाया है. स्थानीय अधिकारियों और नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था. अधिकारियों का कहना है कि सेना और मेडिकल टीमें फिलहाल बचाव अभियान में लगी हैं.

बाढ़ कितनी भयानक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाजार और सीमा क्षेत्र में खड़े कई वाहन पानी के तेज बहाव में बह गए. बाढ़ के कारण परियोजनाओं के बांध, विद्युतगृह, पहुंच मार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, वास्तविक नुकसान का विस्तृत आकलन स्थलीय निरीक्षण के बाद ही किया जा सकेगा.