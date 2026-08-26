3,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के विंग पर खड़ी हुईं लड़की, वीडियो देख लोग सिहर गए!

कल्पना कीजिए, आप जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ रहे एक प्लेन के पंख पर बंधे हैं. तभी प्लेन हवा में घूमता है और उल्टा हो जाता है. तेज हवा शरीर से टकरा रही है और नीचे जमीन की जगह आसमान नजर आने लगता है. ऐसी हालत में खुद को संभालना ही मुश्किल है, लेकिन हॉलीवुड एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी ने यही कर दिखाया है.
28 साल की सिडनी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह उड़ते हुए बाइप्लेन के ऊपरी विंग पर बंधी नजर आती हैं. कुछ ही देर में प्लेन हवा में लूप और रोल लेने लगता है. एक वक्त ऐसा भी आता है, जब विमान पूरी तरह उल्टा हो जाता है और सिडनी भी हवा में उल्टी लटकती दिखाई देती हैं. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि उनका असली विंगवॉक स्टंट था.
स्टंट का वीडियो शेयर करते हुए सिडनी ने मजाकिया अंदाज में हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार टॉम क्रूज को भी ललकार दिया. उन्होंने लिखा कि टॉम क्रूज, अब संभल जाइए.
एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उन्होंने खुद को प्लेन से बांधने और हवा में उल्टा जाने का फैसला कर लिया. वीडियो देखकर साफ है कि यह कोई सामान्य एडवेंचर नहीं था.
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आखिर इतना मुश्किल क्यों है ये स्टंट?
विंगवॉक में चुनौती सिर्फ प्लेन के ऊपर बंधे रहने की नहीं होती. तेज रफ्तार से उड़ते विमान के कारण शरीर पर लगातार हवा का दबाव पड़ता है. ऊपर से प्लेन टर्न, रोल और लूप लेता है, जिससे शरीर पर दबाव और बढ़ जाता है. ऊंचाई, ठंड और तेज हवा इस अनुभव को और कठिन बना देते हैं.
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इसी तरह के स्टंट के लिए टॉम क्रूज भी मशहूर हैं. उनकी 2025 की फिल्म मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग में उन्होंने ईथन हंट के किरदार के लिए बाइप्लेन के साथ खतरनाक विंगवॉक किया था. इसलिए सिडनी के वीडियो ने लोगों को टॉम क्रूज की याद दिला दी.
सिडनी पहले ही कह चुकी हैं कि वह टॉम क्रूज की तरह अपने स्टंट खुद करना चाहती हैं. 2024 में उन्होंने कहा था कि वह अपने सभी स्टंट खुद करने के लिए "ए थाउजेंड परसेंट" तैयार हैं.
वैसे खतरों से खेलना सिडनी के लिए नया नहीं है. इस साल वह सिडनी हार्बर ब्रिज पर चढ़ चुकी हैं और न्यूजीलैंड में अपने बॉयफ्रेंड और म्यूजिक मोगल स्कूटर ब्रॉन के साथ टैंडम बंजी जंप भी कर चुकी हैं. पिछले महीने उन्होंने नेटफ्लिक्स की मिलिट्री और साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म गनडम की शूटिंग भी पूरी की है.