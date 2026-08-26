scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, PM मोदी ने की बालेन शाह से बात

नेपाल में बुधवार को आई भीषण फ्लैश फ्लड से कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और 33 सुरक्षाकर्मी लापता हैं. भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है.

Advertisement
X
नेपाल में फ्लैश फ्लड की तबाही के बीच भारत ने राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है
नेपाल में फ्लैश फ्लड की तबाही के बीच भारत ने राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है

नेपाल में बुधवार को आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके साथ ही नेपाल में बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय दूतावास ने दो आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

भारतीय नागरिक किसी भी तरह की सहायता और जानकारी के लिए +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर- 

सम्बंधित ख़बरें

nepal china landslide
नेपाल बॉर्डर पर देखते ही देखते बहा फ्रेंडशिप ब्रिज, चीन से गरजते-बरसते आई मौत की धारा, Video
Nepal Flash flood
कुशीनगर में NDRF तैनात, महाराजगंज में भी अलर्ट, नेपाल की तबाही का यूपी तक असर
Alert in UP due to floods in Nepal (Photo: PTI)
नेपाल की बाढ़ का यूपी में खतरा: महाराजगंज और कुशीनगर में अलर्ट
Nepal Flood
तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में मचाई तबाही
नेपाल में हवा की रफ्तार से आया सैलाब, लोहे का पुल, इमारतें सब बहा ले गया, Video

+977 985 131 6807

+977 970 910 7500

नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. दूतावास ने कहा कि नेपाल में आई फ्लैश फ्लड से प्रभावित भारतीय नागरिक सहायता और जरूरी जानकारी के लिए इन आपातकालीन नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरतमंद भारतीय नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.

इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है. शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भोटेकोशी में आई भीषण फ्लैश फ्लड में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 सुरक्षाकर्मी लापता बताए जा रहे हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए नई दिल्ली राहत सामग्री का पैकेज तैयार कर रही है.

Advertisement

यह भी पढ़िएः नेपाल बाढ़: कैलाश मानसरोवर जा रहे 105 भारतीय टूरिस्ट लापता, यात्रा का रूट तबाह

सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत लगातार काठमांडू के संपर्क में है और नेपाल के साथ-साथ सीमा से सटे इलाकों में पैदा हुए हालात पर भी करीबी नजर रखी जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, भारत की ओर से मानवीय आधार पर राहत पैकेज तैयार रखा जा रहा है. नेपाल की ओर से औपचारिक रूप से सहायता की जरूरत बताए जाने या जमीनी हालात को देखते हुए इसकी आवश्यकता पड़ने पर राहत सामग्री जल्द से जल्द रवाना की जाएगी. भारत और नेपाल के संबंधित अधिकारी स्थिति को लेकर लगातार संपर्क में हैं.

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और इससे हुई जनहानि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की है. पीएम मोदी ने बाढ़ में लोगों की मौत पर संवेदना जताते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई-बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं.

यह भी पढ़िएः बिहार के 6 जिलों में अलर्ट, नेपाल से कुछ घंटे में आएगा पानी, गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए

पीएम मोदी ने पीएम बालेनशाह से बात

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत के दौरान उन्होंने बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

Advertisement

 

पीएम मोदी ने नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है. उन्होंने कहा, 'भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है.'

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और नेपाल की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर आपस में करीबी समन्वय कर रही हैं. भारत की ओर से नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है.

नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं. भारत लगातार नेपाल के संपर्क में है और वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'सिर्फ कब्रिस्तानों को देखने पूरी दुनिया घूमती हूं', महिला ने बताया क्यों कर रही ये काम? |
    LPG को लेकर आया ये अपडेट, अब 4 दिन बाद बंद हो सकता है कनेक्‍शन |
    कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल फिर लापता हुई मादा चीता निर्वा? मॉनिटरिंग टीम को न लोकेशन मिली, न सैटेलाइट सिग्नल |
    अखिलेश यादव की बेटी अदिति को रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया ने किया बर्थडे विश, देसी लुक में दोनों लगीं सुंदर, PHOTO |
    फिल्म 'टॉक्सिक' के एक सीन पर ट्रोल हुईं रुक्मिणी वसंत, भड़के फैंस, स्क्रिप्ट पर उठे सवाल |
    नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, PM मोदी ने की बालेन शाह से बात |
    बहनों ने इस बार सिर्फ धागा नहीं, सुरक्षा का कवच तैयार किया, जवानों के लिए बनाई AI राखी |
    झांसी में पति ने पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, जबरन 7 बार भरवाया मांग |
    रक्षाबंधन से पहले मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई... मावे में मिलाए जा रहे थे सेलखड़ी, वनस्पति और ईसबगोल |
    मंत्री विजय शाह विवाद में नया मोड़... MP कैबिनेट ने नहीं दी केस चलाने की मंजूरी, राष्ट्रपति के दर पहुंची कांग्रेस
    Advertisement