11 हाइड्रो पावर प्लांट, 40 सड़कें, 19 पुल, 10 से ज्यादा बैंक तबाह... बाढ़ से नेपाल में हाहाकार

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है. बाढ़ के कारण कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. बिजली उत्पादन से लेकर बैंकिंग और टेलीकॉम नेटवर्क तक इसका असर देखने को मिला है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक 11 हाइड्रोपावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 431 मेगावाट बिजली उत्पादन सिस्टम से बाहर हो गया है. बाढ़ से 19 पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. इसके कारण कई इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है. कई जगह सड़क संपर्क टूटने और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही पर असर पड़ा है.

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रसुवा से माल्खु तक 20 से ज्यादा सस्पेंशन और मोटरेबल पुल बाढ़ के तेज बहाव में बह गए हैं. इनमें धादिंगबेसी को जोड़ने वाला पुल भी शामिल है. पुलों के बह जाने से इन इलाकों में संपर्क और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है. 19 पुलों के क्षतिग्रस्त होने और 40 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है. बाढ़ के कारण सड़क और पुलों का यह नुकसान प्रभावित क्षेत्रों में यातायात के लिए बड़ी समस्या बन गया है. बाढ़ का असर नेपाल के बिजली क्षेत्र पर भी पड़ा है. 11 हाइड्रोपावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुए हैं. इनके प्रभावित होने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन सिस्टम से बाहर हो गया है.

हाइड्रोपावर प्लांट को हुए नुकसान के कारण बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है. बाढ़ ने बिजली से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है. फिलहाल दिए गए शुरुआती आंकड़ों में 11 प्लांट के क्षतिग्रस्त होने और 431 मेगावाट उत्पादन के सिस्टम से बाहर होने की जानकारी सामने आई है. बाढ़ का असर बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर भी पड़ा है. आधा दर्जन से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थानों के कार्यालय बाढ़ में बह गए हैं. एक दर्जन बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रभावित होने की जानकारी भी सामने आई है. बाढ़ के तेज बहाव ने इन संस्थानों के दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया है. इससे प्रभावित क्षेत्रों में बैंक और वित्तीय संस्थानों के बुनियादी ढांचे पर असर पड़ा है.

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रसुवा से माल्खु तक 20 से ज्यादा पुल बाढ़ में बहे

बाढ़ ने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को भी प्रभावित किया है. 25 से ज्यादा टेलीकॉम साइट बाढ़ की चपेट में आई हैं. नेपाल टेलीकॉम यानी NTC और Ncell के कई टावर और साइट प्रभावित हुए हैं. टिमुरे, स्याफ्रुबेसी और नुवाकोट क्षेत्रों में टेलीकॉम से जुड़े टावर, साइट और ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचा है. नेपाल टेलीकॉम की चीन से जुड़ने वाली फाइबर लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है. ऑप्टिकल फाइबर को हुए नुकसान के कारण संचार नेटवर्क पर असर पड़ा है. बाढ़ से टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का दायरा 25 से ज्यादा साइट तक बताया गया है.

बाढ़ की चेतावनी देने वाले सिस्टम भी इससे नहीं बच सके. रसुवा, धादिंग और नुवाकोट में छह स्थानों पर फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्षतिग्रस्त हुए हैं. इन सिस्टम के क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ से जुड़े शुरुआती चेतावनी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा है. यह नुकसान भी बाढ़ से प्रभावित बुनियादी ढांचे में शामिल है. बाढ़ से नुवाकोट के बिदुर जिला-6 के खाम्पाकाम्प में केंद्रीय जेल की प्रशासनिक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा नेपाल पुलिस की सुरक्षा इकाई की इमारत भी प्रभावित हुई है. इन इमारतों की बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचा है और वाहन भी प्रभावित हुए हैं. हालांकि केंद्रीय जेल में मौजूद सभी 800 कैदी सुरक्षित हैं.

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नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान की शुरुआती तस्वीर में सड़क, पुल, बिजली, बैंकिंग, टेलीकॉम और सरकारी इमारतें प्रभावित दिखाई दे रही हैं. 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 19 पुलों को नुकसान पहुंचा है. वहीं रसुवा से माल्खु तक 20 से ज्यादा सस्पेंशन और मोटरेबल पुल बहने की जानकारी सामने आई है. बिजली क्षेत्र में 11 हाइड्रोपावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुए हैं और 431 मेगावाट बिजली उत्पादन सिस्टम से बाहर हो गया है. बैंक और वित्तीय संस्थानों के आधा दर्जन से ज्यादा कार्यालय बह गए हैं.

जेल की बाहरी दीवारें और वाहन क्षतिग्रस्त, 800 कैदी सुरक्षित

टेलीकॉम क्षेत्र में 25 से ज्यादा साइट प्रभावित हुई हैं. NTC और Ncell के टावर और साइट के साथ ऑप्टिकल फाइबर को भी नुकसान पहुंचा है. चीन से जुड़ने वाली NTC की फाइबर लाइन भी बाढ़ की चपेट में आई है. रसुवा, धादिंग और नुवाकोट में छह जगह फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं नुवाकोट के बिदुर जिला-6 स्थित खाम्पाकाम्प में केंद्रीय जेल की प्रशासनिक इमारत और नेपाल पुलिस सुरक्षा इकाई की इमारत को नुकसान पहुंचा है. बाहरी दीवारों और वाहनों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन सभी 800 कैदी सुरक्षित हैं. बाढ़ से हुए नुकसान की यह शुरुआती तस्वीर है. इसमें सड़क और पुल से लेकर बिजली उत्पादन, बैंकिंग, संचार और सरकारी ढांचे तक प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है.

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