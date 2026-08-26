How to Get Rid of Flying Insects: शाम होते ही लाइट पर मंडराने लगते हैं कीड़े? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, नहीं भटकेगा एक भी पतंगा!

How to Get Rid of Flying Insects: बारिश के मौसम में शाम होते ही मक्खी-मच्छर के साथ-साथ घरों के अंदर लाइट के आसपास छोटे-छोटे उड़ने वाले कीड़े जमा हो जाते हैं. यह पंखे वाले कीड़े खासकर लाइट के पास मंडराते हैं और देखते ही देखते अचानक इनकी संख्या बढ़ जाती है. इससे न सिर्फ परेशानी होती है, बल्कि खाना खाते समय भी कीड़े खाने-पीने की चीजों पर गिर जाते हैं या उनके आसपास घूमते हैं.

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बारिश के बाद खासतौर पर यह उड़ने वाले कीड़े रात के समय घर की तेज लाइट के पास आ जाते हैं, दूर से देखने में यह जीरे की तरह लगते हैं. जहां लाइट होती है, यह कीड़े वहां पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार काम करने में भी दिक्कत होती है.

अगर आप भी इन पंखे वाले कीड़ों से परेशान होते हैं तो हम आपको कुछ आसान और घरेलू तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इनको घर से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं.

लाइट के पास ही क्यों जमा होते हैं ये कीड़े?

बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है और कई छोटे उड़ने वाले कीड़े एक्टिव हो जाते हैं. इनमें से कई कीड़े रात में रोशनी की ओर अट्रैक्ट होते हैं. यही वजह है कि शाम होते ही घर की तेज लाइट, खासकर खिड़की और बालकनी के आसपास, इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है.

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तेज सफेद बल्ब की जगह लगाएं LED लाइट

अगर आपके घर की बालकनी, खिड़की या दरवाजे के पास शाम होते ही कीड़े जमा हो जाते हैं तो वहां बहुत तेज सफेद लाइट लगाने से बचें. इसकी जगह गर्म या पीली रोशनी वाली LED इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आसपास उड़ने वाले कीड़े कम आते हैं.

घर में लगाएं खुशबूदार पौधे

बालकनी या खिड़की के पास तुलसी, लेमनग्रास, रोजमेरी या लैवेंडर जैसे खुशबूदार पौधे लगाए जा सकते हैं. कुछ पौधों की तेज खुशबू कुछ कीड़ों को कम अट्रैक्ट कर सकती है. इसके अलावा पेपरमिंट, यूकेलिप्टस या सिट्रोनेला की खुशबू वाले प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं.

शाम को खिड़की-दरवाजे रखें बंद

बारिश के बाद शाम होते ही घर के दरवाजे और खिड़की तुरंत बंद कर देनी चाहिए. क्योंकि लाइट जलाते ही शाम को कीड़े घर के अंदर घुस जाते हैं. इसलिए खिड़कियों पर जाली लगानी चाहिए. दरवाजे के आसपास भी छोटा-सा भी गैप नहीं छोड़ना चाहिए.

सिरका और साबुन का ट्रैप

एक छोटे जार में थोड़ा सा गुनगुना एप्पल साइडर विनेगर लें और उसमें डिश वॉश साबुन की कुछ बूंदें अच्छी तरह मिला लें. इसमें मौजूद सिरके की मीठी महक छोटे उड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित करती है, जबकि बर्तन धोने वाला साबुन लिक्विड के सतह तनाव को खत्म कर देता है, जिससे आकर्षित होकर आए कीड़े ऊपर तैरने के बजाय तुरंत उसमें डूब जाते हैं.

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आसपास पानी जमा न होने दें

मानसून में गमलों की ट्रे, बाल्टियों, पुराने टायरों और दूसरे खुले बर्तनों में पानी जमा हो सकता है. ऐसे ठहरे हुए पानी को नियमित रूप से खाली करें और आसपास की नालियों की सफाई रखें. खासकर मच्छरों की रोकने के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने देना बेहद जरूरी है.

घर के अंदर तेज रोशनी कम रखें

अगर बाहर से कीड़े लगातार लाइट की तरफ आ रहे हैं, तो बालकनी या दरवाजे के ठीक पास तेज बल्ब लगाने के बजाय रोशनी को घर की दीवार की ओर रखें. खिड़की के बिल्कुल पास बहुत तेज लाइट रखने से भी बचें, क्योंकि इससे कीड़े खिड़की से सीधे घर के अंदर आ जाते हैं.

इन 7 बातों का रखें ध्यान

तेज सफेद रोशनी की जगह LED का इस्तेमाल खिड़की-दरवाजों पर जाली लगाएं शाम को बिना-वजह खिड़की-दरवाजे बंद रखें बालकनी और एंट्री के पास लाइट की डायरेक्शन बदलें कमरे में पंखा चलाकर रखें खाना और कूड़ा खुला न छोड़ें सुबह लाइट, खिड़की और आसपास की जगह अच्छी तरह साफ करें

छोटी-सी सावधानी आएगी काम

बारिश के मौसम में शाम होते ही लाइट के आसपास उड़ने वाले छोटे कीड़ों की परेशानी आम हो सकती है. घर में बिना वजह तेज रोशनी कम रखना, खिड़की-दरवाजों पर जाली लगाना, खाना ढककर रखना, सफाई बनाए रखना और घर के आसपास पानी जमा न होने देना जैसी छोटी-छोटी सावधानियां इस परेशानी को कम करने में मदद कर सकती हैं.

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