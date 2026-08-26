scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिर शुरू होगी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग! 27 दिसंबर से होगा धमाका, 3 टीमों के नाम आए सामने

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपनी नई फ्रेंचाइजी आधारित T20 लीग, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) की शुरुआत 27 दिसंबर से करने का ऐलान किया है. पहले सीजन के लिए तीन टीमों- एक्सेल यूनाइटेड काबुल, बल्ख जवानन और कंधार वॉरियर्स के नाम सामने आए हैं. टूर्नामेंट UAE में हो सकता है. खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त से शुरू होगा और ड्राफ्ट 27 सितंबर को होगा.

Advertisement
X
काबुल, बल्ख और कंधार की टीमें तैयार... अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का नया अवतार ( Photo: X/@ACBofficials)
काबुल, बल्ख और कंधार की टीमें तैयार... अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का नया अवतार ( Photo: X/@ACBofficials)

अफगानिस्तान क्रिकेट में एक नई फ्रेंचाइजी T20 लीग का आगाज होने जा रहा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की ओर से दिसंबर 2025 में घोषित अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (Afghanistan Premier League) अब अपने पहले सीजन की तरफ तेजी से बढ़ रही है.

ACB ने 27 दिसंबर से टूर्नामेंट शुरू करने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही तीन फ्रेंचाइजी टीमों के नाम और टूर्नामेंट की ट्रॉफी का भी खुलासा कर दिया गया है. पहले सीजन में जिन तीन टीमों की पहचान सामने आई है, उनमें एक्सेल यूनाइटेड काबुल (Axcel United Kabul), बल्ख जवानन (Balkh Zwanan) और कंधार वॉरियर्स (Kandahar Warriors) शामिल हैं.

UAE में खेला जा सकता है पहला सीजन
अभी टूर्नामेंट के वेन्यू और पूरे शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि पहले ही यह संकेत दिया गया था कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का पहला सीजन अफगानिस्तान में नहीं खेला जाएगा और मुकाबले UAE में हो सकते हैं. मंगलवार को फ्रेंचाइजी और ट्रॉफी का अनावरण समारोह भी दुबई में आयोजित किया गया. बाकी मुकाबलों और शेड्यूल की जानकारी बाद में जारी किए जाने की उम्मीद है.

Advertisement

30 अगस्त से शुरू होगा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन
अब APL के लिए अगला बड़ा कदम खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा. ड्राफ्ट के लिए प्लेयर रजिस्ट्रेशन पोर्टल 30 अगस्त को खुलेगा. इसके बाद 27 सितंबर को खिलाड़ियों का ड्राफ्ट आयोजित किया जाएगा. इसी प्रक्रिया के जरिए फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को तैयार करेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

Moises Henriques
कभी AUS के लिए खेला, अब 39 की उम्र में पुर्तगाल के लिए जड़ा शतक
Chittagong Kings
इस T20 लीग पर अचानक लगा ब्रेक, 2 साल में करोड़ों का नुकसान
Spain 24 consecutive wins
क्रिकेट की दुन‍िया में गजब, स्पेन ने तोड़ा ऑस्ट्रेल‍िया का रिकॉर्ड
Darius Visser, T20I records with 39 runs in an over
1 ओवर 39 रन और 6 छक्के... जब T20I में आई आंधी, बना महार‍िकॉर्ड
Darwish Rasooli
एशियन गेम्स के लिए अफगानी टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान

'कोह-ए-जफर' ट्रॉफी के लिए होगी जंग
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का नाम 'कोह-ए-जफर' (Koh-E-Zafar) रखा गया है, जिसका अर्थ 'माउंटेन ऑफ विक्ट्री' यानी जीत का पहाड़ है. ACB के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ (Mirwais Ashraf) ने इसे अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी और ट्रॉफी का अनावरण सिर्फ एक टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित करने की सोच का हिस्सा है.

5 टीमों की योजना, अभी 3 का ही ऐलान
ACB ने शुरुआत में इस टूर्नामेंट को पांच टीमों के साथ कराने की योजना बनाई थी. काबुल, बल्ख और कंधार के अलावा पक्तिया (Paktia) और नंगरहार (Nangarhar) की टीमों को भी इसमें शामिल किया जाना था. हालांकि फिलहाल सिर्फ तीन फ्रेंचाइजी के नाम का ऐलान हुआ है. बाकी दो टीमों को लेकर ACB की बातचीत जारी है और उनके नाम बाद में तय किए जा सकते हैं.

पहले भी हुई थी APL की शुरुआत
यह पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग शुरू की है. ACB ने 2018 में भी इसी नाम से एक फ्रेंचाइजी T20 लीग लॉन्च की थी.उस समय टूर्नामेंट में पांच टीमें शामिल हुई थीं और केवल एक सीजन ही खेला जा सका था. उस लीग में क्रिस गेल (Chris Gayle), ब्रेंडन मैक्कुलम (Brendon McCullum) और शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारे भी खेलते नजर आए थे.हालांकि बाद में भुगतान से जुड़े विवाद और लीग की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने के बाद उस टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इथेनॉल जिम्मेदार! अब अंडा हुआ महंगा... चीनी के बाद महंगाई की एक और चोट |
    Reel बनाने का जुनून पड़ा भारी, ट्रेन की चपेट में आई लड़की के दोनों हाथ कटे |
    मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के 25 फीट गहरे गड्ढे की कहानी |
    दिल्ली: पहले दिखाता था UPI का फर्जी स्क्रीनशॉट, फिर दुकानदार का फोन लेकर उड़ाता था पैसे... युवक गिरफ्तार |
    पहाड़ों से उठा धुएं का गुबार और फिर महाप्रलय से पुल-शहर तबाह, नेपाल में बाढ़ के 4 खौफनाक VIDEO |
    अफगानिस्तान की नई T20 लीग का बिगुल! 27 दिसंबर से होगा धमाका, 3 टीमों के नाम आए सामने |
    शराबबंदी वाले बिहार में 'सूखा नशा' बना नई मुसीबत, हाजीपुर में 2 महीने में 100 से ज्यादा युवा HIV पॉजिटिव |
    Dry Fruits Peda Recipe: घर पर देसी घी और खजूर से बनाएं ये खास पेड़े, बिना चीनी ऐसे करें तैयार, शेफ रणवीर बरार ने बताया तरीका |
    गवाहों के मुकरने से खरगोन दंगे के 11 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- आरोप संदेह से परे साबित नहीं |
    मजबूरी में वेश्यावृत्ति में घुसे एक्टर्स-हसीनाओं संग हुई क्रूरता, पॉर्न स्टार ने बताया दुबई की पार्टी का सच
    Advertisement