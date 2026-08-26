फिर शुरू होगी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग! 27 दिसंबर से होगा धमाका, 3 टीमों के नाम आए सामने

अफगानिस्तान क्रिकेट में एक नई फ्रेंचाइजी T20 लीग का आगाज होने जा रहा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की ओर से दिसंबर 2025 में घोषित अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (Afghanistan Premier League) अब अपने पहले सीजन की तरफ तेजी से बढ़ रही है.

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ACB ने 27 दिसंबर से टूर्नामेंट शुरू करने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही तीन फ्रेंचाइजी टीमों के नाम और टूर्नामेंट की ट्रॉफी का भी खुलासा कर दिया गया है. पहले सीजन में जिन तीन टीमों की पहचान सामने आई है, उनमें एक्सेल यूनाइटेड काबुल (Axcel United Kabul), बल्ख जवानन (Balkh Zwanan) और कंधार वॉरियर्स (Kandahar Warriors) शामिल हैं.

APLT20 Reaches Major Milestone with Three Franchises Sold and Trophy Unveiled



Kabul, August 25, 2026: The Afghanistan Premier League T20 (APLT20) Governing Committee today completed the sale of three franchise teams in the presence of Afghanistan Cricket Board (ACB) and APL… pic.twitter.com/UFsgChH4yU — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 25, 2026

UAE में खेला जा सकता है पहला सीजन

अभी टूर्नामेंट के वेन्यू और पूरे शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि पहले ही यह संकेत दिया गया था कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का पहला सीजन अफगानिस्तान में नहीं खेला जाएगा और मुकाबले UAE में हो सकते हैं. मंगलवार को फ्रेंचाइजी और ट्रॉफी का अनावरण समारोह भी दुबई में आयोजित किया गया. बाकी मुकाबलों और शेड्यूल की जानकारी बाद में जारी किए जाने की उम्मीद है.

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30 अगस्त से शुरू होगा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

अब APL के लिए अगला बड़ा कदम खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा. ड्राफ्ट के लिए प्लेयर रजिस्ट्रेशन पोर्टल 30 अगस्त को खुलेगा. इसके बाद 27 सितंबर को खिलाड़ियों का ड्राफ्ट आयोजित किया जाएगा. इसी प्रक्रिया के जरिए फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को तैयार करेंगी.

'कोह-ए-जफर' ट्रॉफी के लिए होगी जंग

अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का नाम 'कोह-ए-जफर' (Koh-E-Zafar) रखा गया है, जिसका अर्थ 'माउंटेन ऑफ विक्ट्री' यानी जीत का पहाड़ है. ACB के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ (Mirwais Ashraf) ने इसे अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी और ट्रॉफी का अनावरण सिर्फ एक टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित करने की सोच का हिस्सा है.

5 टीमों की योजना, अभी 3 का ही ऐलान

ACB ने शुरुआत में इस टूर्नामेंट को पांच टीमों के साथ कराने की योजना बनाई थी. काबुल, बल्ख और कंधार के अलावा पक्तिया (Paktia) और नंगरहार (Nangarhar) की टीमों को भी इसमें शामिल किया जाना था. हालांकि फिलहाल सिर्फ तीन फ्रेंचाइजी के नाम का ऐलान हुआ है. बाकी दो टीमों को लेकर ACB की बातचीत जारी है और उनके नाम बाद में तय किए जा सकते हैं.

पहले भी हुई थी APL की शुरुआत

यह पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग शुरू की है. ACB ने 2018 में भी इसी नाम से एक फ्रेंचाइजी T20 लीग लॉन्च की थी.उस समय टूर्नामेंट में पांच टीमें शामिल हुई थीं और केवल एक सीजन ही खेला जा सका था. उस लीग में क्रिस गेल (Chris Gayle), ब्रेंडन मैक्कुलम (Brendon McCullum) और शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारे भी खेलते नजर आए थे.हालांकि बाद में भुगतान से जुड़े विवाद और लीग की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने के बाद उस टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया था.



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