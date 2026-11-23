पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग किया जाएगा. वहीं, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

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पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर होगा 'पश्चिम बंग', अगले महीने विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग किया जाएगा. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 9 तारीख को विधानसभा में राज्य का नाम बदलने को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा. राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पहले भी बीजेपी की ओर से उठाया जाता रहा है.

WHO ने की भारत की तारीफ, 14 साल की लड़कियों को लगी HPV वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज

भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एचपीवी वैक्सीनेशन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देश में 21 नवंबर 2026 तक 14 साल की लड़कियों को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा एचपीवी वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं. इसको लेकर WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र ने भारत की तारीफ करते हुए इस उपलब्धि पर बधाई दी है.

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WhatsApp Web इस्तेमाल करते हैं? गृह मंत्रालय की चेतावनी, एक गलती से लीक हो सकती है आपकी चैट्स

गृह मंत्रालय की एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने WhatsApp Web के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. इसमें चेताया गया है कि अगर किसी कंप्यूटर पर WhatsApp Web का लॉग-इन सेशन खुला रह जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके मैसेज पढ़ सकता है और आपके कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप चैट तक पहुंच बना सकता है.

पोखरण में माइक्रो-मिसाइल सिस्टम JWALA MK-1 का टेस्ट सफल, ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा

डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी IG डिफेंस ने राजस्थान के पोखरण में JWALA MK-1 माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है. कंपनी के मुताबिक, यह भारत का पहला ऑटोनॉमस एंटी-ड्रोन सिस्टम है. इसकी मदद से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है. इसमें AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

नेपाल में खुलेगा IIT का ऑफशोर कैंपस, PM मोदी ने किया ऐलान, स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इनोवेशन हब मुद्दे पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ बातचीत के बाद नेपाल में एक ऑफशोर IIT कैंपस ओपन करने का ऐलान किया है. इस पहल के तहत नेपाल में स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इनोवेशन हब भी बनाया जाएगा. इसका मकसद नेपाल के युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और उद्यमिता के बेहतर मौके देने हैं.

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न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का जलवा, बिना मैच गंवाए जीती हॉकी सीरीज

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड दौरे का शानदार समापन किया है. टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. रविवार को ऑकलैंड में खेले गए तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया. भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला 3-2 से जीता था, जबकि दूसरे और तीसरे मैच का नतीजा 2-2 से ड्रॉ रहा.

पंजाब चुनाव के लिए BJP की 16 सदस्यीय समिति, केवल सिंह ढिल्लों बने प्रमुख

पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति तैयार करने और संगठन को मजबूत करने के लिए 16 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति का ऐलान किया है. पंजाब BJP के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों इस समिति की अगुवाई करेंगे. समिति में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है.

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 1 दिसंबर से एडमिशन, नर्सरी से क्लास 1 तक बदले नियम, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली में नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी और कक्षा 1 में एडमिशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर, 2026 से शुरू होने जा रही है. इसके लिए अभिभावक 28 दिसंबर तक एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस बार के एडमिशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. नए शैक्षणिक सत्र से लोअर केजी और अपर केजी को अलग-अलग प्रवेश कक्षाओं के रूप में शामिल किया जाएगा.

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ध्रुव राठी को दिल्ली कोर्ट से झटका, गैर-जमानती वारंट जारी; बढ़ीं मुश्किलें

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह आदेश मजिस्ट्रेट अनम रईस खान ने शिकायतकर्ता विकास पांडे की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया. आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने "BJP IT Cell Part II" नामक वीडियो में उनके खिलाफ झूठे और मानहानि करने वाले दावे किए थे.

Panchayat 5 Trailer Review: फुलेरा में 'बनराकस' की सत्ता, खुलेगी सचिव और रिंकी के रोमांस की पोल, मजेदार है पंचायत का ट्रेलर

टीवीएफ की पॉपुलर सीरीज पंचायत के पांचवें सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है. नए ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि प्रधान चुनाव हार जाने का गम बृजभूषण के दिल से नहीं गया है. सचिव अभिषेक के लिए अब भूषण ही नया प्रधान है, और वो और विकास अभी से उसके लिए काम करते दिखेंगे. भूषण और क्रांति देवी ने बृजभूषण का जीना मुश्किल करना भी शुरू कर दिया है.

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