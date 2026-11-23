पश्चिम बंगाल में सरकार ने एक नई स्कीम (West Bengal Govt New Scheme) का ऐलान किया है, जो खासकर ऐसे युवाओं के लिए जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है यानी ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है. ऐसे बेरोजगार ग्रेजुएट्स को बंगाल सरकार अपने खजाने से हर महीने 2000 रुपये का मासिक भत्ता (Rs 2000 Monthly Allowance) देगी. इसकी शुरुआत अगले साल से होने वाली है.

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सरकार लाई 'भोरशा कर्मसूची' स्कीम

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इन पढ़े-लिखे ग्रेजुएट बेरोजगारों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार 'भोरशा कर्मसूची' (Bhorsha Karmasuchi Scheme) योजना ला रही है. इस सरकारी स्कीम के तहत 2027 के जनवरी महीने से ही बेरोजगार स्नातकों और सरकारी व्यावसायिक संस्थानों व आईटीआई (ITI) से डिप्लोमा प्राप्त करने वालों को 2,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाने लगेगा.

नॉन-ग्रेजुएट के लिए भी खोला खजाना

Bhorsha Karmasuchi Scheme के तहत जहां अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके युवाओं को सरकार 2000 रुपये का मंथली अलाउंस देगी, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ बेरोजगार स्नातक ही नहीं हैं, बल्कि जो ग्रेजुएट नहीं हैं उन्हें भी सरकार हर महीने 1,500 रुपये का भत्ता देगी.

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आने वाले सालों में और भी ज्यादा फायदा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार भोरशा कर्मसूची योजना के तहत दिया जाने वाला ये भत्ता बढ़ाया भी जाएगा. वित्त वर्ष 2028-29 से इन तय किए गए भत्तों को बढ़ाकर क्रमशः ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपये और नॉन ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए 2,000 रुपये कर दिया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, बेरोजगारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से लाई जा रही पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें भी सामने आ गई हैं. इनके मुताबिक, इस सरकारी स्कीम का लाभ ऐसे युवाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल के बीच होगी. बता दें कि 'भोरशा कर्मसूची स्कीम' ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की 'युवसाथी' योजना की जगह ली है.

CM ने कहा- हम वादा निभाएंगे

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'हम अपने युवाओं से कुछ समय के लिए सब्र रखने की अपील करते हैं, क्योंकि हमने कई नई स्कीम शुरू की हैं, बकाया चुकाया है और बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां ली हैं. हम अपना वादा निभाएंगे.'

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की योजना के तहत 54 लाख मौजूदा लाभार्थियों का वेरिफिकेशन इस स्कीम में 31 दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. वहीं जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे 'अपनार सरकार अपनार पाशे' प्रोग्राम के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं.

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