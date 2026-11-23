कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय से शाहू टोल नाके के बीच साइबर चौक के पास सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे पद्मसिंह पाटील अपनी इलेक्ट्रिक कार से जा रहे थे. इसी दौरान कार ने सामने से जा रहे दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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मृतकों की पहचान उमेश पाथरूट और गणेश पाथरूट के रूप में हुई है. दोनों आपस में सगे चचेरे भाई थे. एक ही परिवार के दो युवाओं की अचानक मौत से पाथरूट परिवार में मातम पसरा है. हादसे में कार चला रहे पद्मसिंह पाटील का नाम सामने आया है. वह गोकुल दूध संघ के पूर्व अध्यक्ष रणजीतसिंह पाटील के बेटे हैं. घटना के बाद उनके मौके से चले जाने की चर्चा है. हालांकि, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

सूचना मिलने पर राजारामपुरी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा. आरोपी की भी मेडिकल जांच कराई गई है. पुलिस उन्हें आज दोपहर अदालत में पेश करने की तैयारी में है.

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ड्रिंक एंड ड्राइव की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

हादसे के बाद इलाके में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी चर्चा है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि कार चालक ने शराब पी रखी थी या नहीं. पुलिस की जांच में ही इस बात का पता चल सकेगा. फिलहाल राजारामपुरी पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाएगी कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और हादसे के वक्त कार की रफ्तार कितनी थी. इस बीच, दो युवकों की मौत ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरे को सामने ला दिया है.

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