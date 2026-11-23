यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए लीबिया के तट पर रूसी जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक, यूक्रेनी सेना ने सात समुद्री ड्रोन की मदद से लीबिया के बेनगाजी पोर्ट पर रूसी नौसेना के युद्धपोत मर्करी (Merkury) पर हमला किया. जेलेंस्की ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि हमले में रूसी युद्धपोत डूब गया.

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जेलेंस्की ने बताया कि इस कार्रवाई में रूसी सेना का Ka-27 लड़ाकू हेलिकॉप्टर भी नष्ट हो गया. इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने रूस से जुड़े एक दूसरे जहाज MV अंगारा को भी निशाना बनाया. जेलेंस्की के मुताबिक, रूस इस जहाज का इस्तेमाल हथियारों की ढुलाई के लिए कर रहा था. यह हमला 22 नवंबर को लीबिया के तट के पास किया गया था. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सोमवार को टेलीग्राम पर इसकी जानकारी दी.

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वीडियो में दिखा जहाजों पर हमला

जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर हमले का वीडियो भी जारी किया है. इसमें समुद्री ड्रोन दोनों जहाजों की ओर बढ़ते और उनसे टकराते दिखाई दे रहे हैं. हमले के बाद जहाजों से आग की लपटें उठती हैं और धुएं का गुबार दिखाई देता है.

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रॉयटर्स ने वीडियो में दिख रहे जहाजों की पहचान मर्करी और MV Angara के रूप में की है. एजेंसी के मुताबिक, जहाजों की बनावट, रंग, ऊपरी हिस्से और क्रेन की स्थिति का मिलान पहले से उपलब्ध तस्वीरों से किया गया. सैटेलाइट तस्वीरों से 22 नवंबर को बेनगाजी पोर्ट में मर्करी के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की गई.

MV Angara पर हमले के वीडियो की भी जांच की गई. लीबियाई नेशनल आर्मी की ओर से जारी फुटेज में जहाज पर हमला होते दिख रहा है. वीडियो में मौजूद तारीख और लोकेशन के आधार पर यह हमला बेनगाजी के समुद्री तट से करीब 6 किलोमीटर दूर होने की पुष्टि की गई है.

रूस ने नहीं दी आधिकारिक प्रतिक्रिया

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इन दोनों घटनाओं पर रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई. ऐसे में जहाजों को हुए नुकसान और हेलिकॉप्टर के नष्ट होने को लेकर जेलेंस्की के दावों पर रूस की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यह कार्रवाई फिनलैंड की खाड़ी में रूस से जुड़े एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के कुछ ही समय बाद हुई. इस तरह यूक्रेन ने रूस से जुड़े समुद्री ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है.

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