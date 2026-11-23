दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में यह आदेश जारी किया गया है. यह आदेश मजिस्ट्रेट अनम रईस खान ने शिकायतकर्ता सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया है.

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विकास पांडे 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' नाम का पेज चलाते हैं. आरोप है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने "BJP IT Cell Part II" नामक वीडियो में उनके खिलाफ झूठे और मानहानि करने वाले दावे किए थे.

इससे पहले कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन भेजा था. साथ ही, ध्रुव राठी के खिलाफ दो बार जमानती वारंट भी जारी किए गए थे. लेकिन पेशी और वारंट पहुंचाने में दिक्कतों के बाद अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर 2026 को होगी.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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