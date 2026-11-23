ऑफिस या किसी दूसरे के कंप्यूटर पर WhatsApp Web चलाते हैं तो सावधान हो जाइए. गृह मंत्रालय की एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने WhatsApp Web के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. इसमें चेताया गया है कि अगर किसी कंप्यूटर पर WhatsApp Web का लॉग-इन सेशन खुला रह जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके मैसेज पढ़ सकता है.

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आपकी पहचान से दूसरों को मैसेज भेज सकता है और आपके कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप चैट तक पहुंच बना सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि ब्राउजर का टैब या विंडो बंद कर देना लॉगआउट करने के बराबर नहीं है.

WhatsApp आज सिर्फ दोस्तों और परिवार से बात करने का जरिया नहीं रह गया है. ऑफिस का काम, जरूरी दस्तावेज, बैंक से जुड़े मैसेज और निजी बातचीत भी इसी पर होती है. कंप्यूटर पर काम करने वाले बहुत से लोग दिनभर WhatsApp Web खुला रखते हैं.

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कई बार ऑफिस का कंप्यूटर साझा होता है या किसी दूसरे शख्स को भी उसका इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही आपके प्राइवेट मैसेज और अकाउंट की सुरक्षा के लिए परेशानी बन सकती है.

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इसी जोखिम को देखते हुए I4C की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने 18 नवंबर 2026 को WhatsApp Web के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की. इसमें कहा गया है कि किसी कंप्यूटर पर पहले से लॉग-इन WhatsApp Web सेशन का गलत इस्तेमाल करके यूजर के अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच बनाई जा सकती है.

WhatsApp Web से कौन-कौन सी जानकारी खतरे में पड़ सकती है?

I4C के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को आपके सक्रिय WhatsApp Web सेशन तक अनधिकृत पहुंच मिल जाती है, तो वह आपके मैसेज पढ़ सकता है. इतना ही नहीं, वह आपके नाम और पहचान से दूसरे लोगों को मैसेज भेज सकता है. आपके कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप बातचीत तक पहुंच भी बनाई जा सकती है.

इसका खतरा सिर्फ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन तक सीमित नहीं है. कोई साइबर अपराधी आपके भरोसेमंद WhatsApp अकाउंट का इस्तेमाल करके आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों को मैसेज भेज सकता है. वह खुद को आपका परिचित बताकर पैसे मांग सकता है या किसी फर्जी लिंक और संदेश के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश कर सकता है.

ऐसे मामलों में ठगी करने वाले के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मैसेज किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि आपके असली WhatsApp अकाउंट से आता है. सामने वाला व्यक्ति आप पर भरोसा करके उस मैसेज पर प्रतिक्रिया दे सकता है. इसी भरोसे का इस्तेमाल फिशिंग, फ्रॉड और सोशल इंजीनियरिंग जैसे साइबर अपराधों में किया जा सकता है.

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सिर्फ ब्राउजर बंद करने से WhatsApp Web लॉगआउट नहीं होता

I4C की एडवाइजरी का सबसे अहम हिस्सा यही है. बहुत से लोग कंप्यूटर पर WhatsApp Web इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ ब्राउजर का टैब बंद कर देते हैं. उन्हें लगता है कि इससे अकाउंट भी बंद हो गया होगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है.

अगर आपने किसी कंप्यूटर पर WhatsApp Web लॉग-इन किया है और फिर बिना लॉगआउट किए ब्राउजर बंद कर दिया, तो आपका ऐक्टिव सेशन बना रह सकता है. बाद में उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति उस सेशन तक पहुंच सकता है.

इसलिए I4C ने साफ कहा है कि काम पूरा होने के बाद हर बार WhatsApp Web से मैन्युअली लॉगआउट करें. सिर्फ टैब या ब्राउजर विंडो बंद करके कंप्यूटर छोड़ना सुरक्षित तरीका नहीं है.

ऑफिस, साइबर कैफे और होटल के कंप्यूटर पर ज्यादा खतरा

WhatsApp Web का इस्तेमाल अपने निजी लैपटॉप या घर के कंप्यूटर पर करना और किसी सार्वजनिक या साझा कंप्यूटर पर करना अलग-अलग स्थितियां हैं. पब्लिक कंप्यूटर पर यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि आपके बाद उस सिस्टम का यूज कौन करेगा और उसे किन चीजों तक पहुंच मिल सकती है.

I4C ने खास तौर पर ऑफिस के शेयर्ड कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर और ऐसे सिस्टम पर सावधानी बरतने को कहा है, जिनका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं. एडवाइजरी में साइबर कैफे, पब्लिक कियोस्क, होटल के बिजनेस सेंटर और उधार लिए गए कंप्यूटर पर WhatsApp Web लॉग-इन करने से बचने की सलाह दी गई है.

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एजेंसी ने यह भी कहा है कि कंप्यूटर पर WhatsApp Web के जरिए सरकारी, संगठन से जुड़ी, वित्तीय, गोपनीय या दूसरी संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए. अगर किसी भरोसेमंद कंप्यूटर पर WhatsApp Web इस्तेमाल करना जरूरी हो, तो Incognito या Private Browsing मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इस स्थिति में भी काम पूरा होने पर मैन्युअली लॉगआउट करना जरूरी है.

फोन से कैसे चेक करें कि आपका WhatsApp कहां-कहां लॉगइन है?

अगर आप अक्सर WhatsApp Web इस्तेमाल करते हैं, तो समय-समय पर अपने फोन में Linked Devices की जांच करते रहें. इससे आपको पता चल सकता है कि आपका अकाउंट किन कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस से जुड़ा हुआ है.

इसके लिए अपने फोन में WhatsApp खोलें. एंड्रॉयड फोन में ऊपर दाईं ओर तीन डॉट वाले मेन्यू पर जाएं और Linked Devices पर टैप करें. iPhone में WhatsApp की Settings में जाकर Linked Devices का विकल्प खोलें.

यहां आपको अपने अकाउंट से जुड़े डिवाइस और उनके सेशन दिखाई देंगे. अगर कोई ऐसा कंप्यूटर या डिवाइस दिखता है जिसे आप पहचानते नहीं हैं या अब इस्तेमाल नहीं करते, तो उस पर टैप करके Log Out कर दें.

WhatsApp Web इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से बचें

I4C ने यूजर्स को सलाह दी है कि WhatsApp Web का सेशन हमेशा खुला न छोड़ें. जरूरत पड़ने पर ही लॉग-इन करें और काम पूरा होते ही लॉगआउट कर दें. किसी अनजान या सार्वजनिक कंप्यूटर पर QR कोड स्कैन करके अपना अकाउंट लिंक करने से बचें.

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इसके अलावा अपने फोन, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर को अपडेट रखें. सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी अपडेट होना चाहिए. अनजान फाइल, संदिग्ध डाउनलोड और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर से दूरी बनाए रखें. ये चीजें कंप्यूटर की सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं.

अगर आपके अकाउंट से ऐसा कोई मैसेज भेजा गया है जिसे आपने नहीं भेजा, या आपके कॉन्टैक्ट्स किसी ऐसी बातचीत का जवाब दे रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इसे नजरअंदाज न करें. अपने Linked Devices की जांच करें और अनजान सेशन को तुरंत लॉगआउट करें.

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