चाय की छोटी-सी टपरी से भी अच्छा कारोबार किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि बड़ी दुकान, शानदार इंटीरियर या महंगे कैफे की जरूरत हो. बेंगलुरु के एक ऑफिस एरिया के बाहर चाय बेचने वाले शख्स ने अपने कारोबार से जुड़ी ऐसी ही एक दिलचस्प बात बताई है. वह हर दिन करीब 500 कप चाय बेचता है. एक चाय की कीमत 15 रुपये है. इस हिसाब से केवल चाय बेचकर उसका रोजाना का टर्नओवर 7,500 रुपये हो जाता है. इसके बावजूद वह अपना कैफे खोलने के बारे में नहीं सोच रहा है. इसकी वजह भी उसने बेहद दिलचस्प बताई है.

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हर दिन बेचता है 500 कप चाय

दरअसल, यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पृहा जोशी (@sprahajoshi) की एक पोस्ट से सामने आया है.उन्होंने बताया कि वह एक व्यस्त ऑफिस एरिया के बाहर लगी छोटी-सी चाय की दुकान पर रुकी थीं. इसी दौरान उन्होंने दुकानदार से उसके कारोबार और रोजाना की कमाई के बारे में पूछ लिया.

दुकानदार ने बताया कि वह हर दिन करीब 500 कप चाय बेचता है. एक कप चाय की कीमत 15 रुपये है. इस हिसाब से उसे सिर्फ चाय की बिक्री से रोजाना 7,500 रुपये मिलते हैं. हालांकि, उसकी दुकान पर केवल चाय ही नहीं मिलती, बल्कि बिस्कुट, सैंडविच और मैगी भी बेची जाती है. इन चीजों से उसकी अतिरिक्त एक्सट्रा कमाई हो जाती है.

बड़ा कैफे क्यों नहीं खोलना चाहता दुकानदार?

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अच्छी कमाई देख जब स्पृहा ने दुकानदार से पूछा कि इतनी अच्छी बिक्री होने के बावजूद वह एक बड़ा कैफे क्यों नहीं खोलता, तो उसका जवाब काफी व्यावहारिक था. उसने कहा कि यहां ग्राहक रोज आता है, कैफे में किराया और खर्चे भी बढ़ेंगे. दरअसल, एक कैफे खोलने के लिए बड़ी जगह, फर्नीचर, इंटीरियर और स्टाफ की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा हर महीने किराया, बिजली और रखरखाव जैसे खर्च भी होते हैं.

वहीं, छोटी चाय की दुकान में इन खर्चों को काफी हद तक कम रखा जा सकता है. दुकानदार का मानना है कि जब मौजूदा जगह पर रोज ग्राहक आ रहे हैं और कारोबार चल रहा है, तो सिर्फ बड़ा दिखने के लिए खर्च बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है.

ऑफिस के बाहर दुकान होने का मिल रहा फायदा

इस चाय की दुकान के लिए लोकेशन भी अहम है. व्यस्त ऑफिस एरिया के बाहर होने की वजह से यहां काम करने वाले लोग रोज चाय और नाश्ते के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में दुकानदार को नियमित ग्राहक मिल जाते हैं. लोगों को भी चाय पीने या कुछ हल्का खाने के लिए किसी महंगे कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि छोटी दुकान होने के बावजूद उसका कारोबार लगातार चल रहा है. चाय के साथ बिस्कुट, सैंडविच और मैगी बेचने से भी बिक्री के दूसरे रास्ते बने हुए हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

स्पृहा जोशी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर छोटे कारोबार और बिजनेस की समझ को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि इस दुकानदार ने अपने कारोबार के लिए सही जगह चुनी है. एक यूजर ने लिखा कि कैफे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किराया देता है, जबकि इस चाय वाले ने ऐसी जगह दुकान लगाई है, जहां पहले से ही सैकड़ों संभावित ग्राहक मौजूद हैं.

वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि कैफे अपने माहौल और इंटीरियर के लिए जाना जाता है, जबकि चाय की टपरी लोगों को उनकी रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक सस्ती चाय और नाश्ता देती है.

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