घुड़दौड़ भी होगा, हेलिकॉप्टर भी उतरेंगे. दरअसल, कल तक यानी 22 नवंबर तक लगातार दो-तीन की बारिश ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. बेटी की शादी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन बारिश ने थोड़ा खलल डाल दिया था. जैसे ही 22 नवंबर को मौसम साफ हुआ. फिर से अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में मैराथन तैयारियां शुरू हो गईं. 22 नवंबर को रातभर आयोजन स्थल को दुरुस्त करने के लिए काम चलता रहा.

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दरअसल, अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की रस्में तिलक समारोह के साथ ही शुरू हो चुकी हैं, सात फेरे यानी विवाह 25 नवंबर को होने वाला है. विवाह से पहले हल्दी पिसाई और पारिवारिक रस्में निभाई जा रही हैं. जारी कार्यक्रम के अनुसार 23 नवंबर 2026 (सोमवार) हल्दी और कलश की रस्म रखी गई है, और 24 नवंबर 2026 को मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा. मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है.

पंडाल को भव्य रूप दिया जा रहा है, सजाने के लिए विदेशी फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है. मेहमानों के स्वागत और स्टेज की खास सजावट के लिए न्यूजीलैंड से विशेष ट्यूलिप (Tulips) मंगाए जा रहे हैं. बारात के स्वागत और 100 फीट चौड़े भव्य जयमाला स्टेज को सजाने के लिए दुबई और चीन से भी विदेशी फूल मंगाए गए हैं. इसके अलावा भारत के भीतर सजावट के लिए बेंगलुरु, वाराणसी और कोलकाता से बड़े पैमाने पर ताजे फूल मंगवाए जा रहे हैं.

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जयपुर के पत्रकार चौक की थीम पर भव्य मंडप को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लगभग 10 बीघे विशाल पंडाल और बड़ा जयमाला स्टेज तैयार किया जा रहा है, बारिश की वजह से जो सामान खराब हो गए थे, उसे रविवार रात से बदलने का काम किया जा रहा है.

घुड़दौड़ पर सबकी नजर

बेटी की शादी के कार्यक्रम के बीच अनंत सिंह घुड़दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वाला रहने वाला है, घुड़दौड़ का आयोजन 25 नवंबर 2026 को यानी शादी के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच लदमा गांव में किया जाएगा. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देशभर से घुड़सवार पहुंच रहे हैं. सभी प्रतियोगी की नजर चमचमाती व्हाइट कलर की महिंद्रा थार पर है, क्योंकि अनंत सिंह ने विजेता को इनाम में महिंद्रा थार (Thar) देने की घोषणा की है. बारिश की वजह से रेस ट्रैक पर कीचड़ और फिसलन हो गया था, जिससे दुरुस्त किया जा रहा है, अनंत सिंह का कहना है कि दो दिन में ग्राउंड को तैयार कर दिया जाएगा, और मेहमान समेत सभी घुड़दौड़ का भरपूर आनंद ले पाएंगे.

इस बीच रसगुल्ले समेत तमाम मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं. करीब 150 कोयले के चूल्हों पर मिठाइयां बनाई जा रही हैं. इसके अलावा LPG गैस चूल्हे पर भी पकवान बनाए जा रहे हैं. करीब 4 लाख मेहमानों के लिए इंतजाम और 150 से अधिक व्यंजनों की व्यवस्था की चर्चा है, साथ ही बिना निमंत्रण कार्ड के भी लोगों के आने का न्योता दिया गया है.

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कभी 20 से 25 हाई-प्रोफाइल मेहमान आने वाले हैं, जिनके लिए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, खुद अनंत सिंह ने कहा कि भारी बारिश की वजह से चुनौतियां बढ़ गई थीं, लेकिन अब सबकुछ समय पर तैयार हो जाएगा. खाने-पानी के चीजों में कोई कटौती नहीं की जाएगी. जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया है, वो सभी हमारे घर पधारें, कोई कमी नहीं होगी.

पंडाल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं. पंडाल के एक-एक कोने को अलग-अलग लुक दिया जाएगा. पंडाल के अंदर अलग-अलग कार्यक्रम के लिए अलग-अलग स्टेज बनाए जाएंगे. वीआईपी मेहमानों के लिए अलग पंडाल बनाया जा रहा है, पंडाल से लेकर विवाह समारोह के अलग-अलग हिस्सों को आकर्षक अंदाज में सजाया जाएगा. परिवार की कोशिश है कि आयोजन में आने वाले मेहमानों को भव्यता का अलग अनुभव हो. मेहमानों के मनोरंजन के लिए कव्वाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार समां बांधेंगे.

मेहमान कौन-कौन?

शिवांगी की शादी के कार्यक्रम में बड़े नेताओं, बॉलीवुड स्टार्स से लेकर भोजपुरी सिनेमा से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगने वाला है. करीब 4 लाख गेस्टों की लिस्ट तैयार की गई है. खुद अनंत सिंह ने बताया कि फिल्म और मनोरंजन जगत की तमाम हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है. इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उदित नारायण, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है.

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खाने में क्या-क्या व्यंजन

करीब 4 लाख मेहमानों के लिए 150 से अधिक पकवान बनाए जाएंगे. पारंपरिक बिहारी व्यंजन के तौर पर लिट्टी-चोखा, देसी घी से बनी मालपुआ, बालूशाही, खाजा और रसगुल्ले परोसे जाएंगे. इसके अलावा शाही भोजन के तौर पर पनीर के दर्जनभर व्यंजन, शाही कोफ्ता, दाल मखनी, कश्मीरी पुलाव, तंदूरी रोटी, नान और मौसमी सब्जियों की विशेष व्यवस्था की गई है. पूरे पंडाल में चाट, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा, चाउमीन, पास्ता और कुल्फी के दर्जनों लाइव काउंटर लगाए जा रहे हैं.

कार्यक्रम इतना भव्य तो फिर खर्च कितना?

इवेंट एक्सपर्ट्स की मानें बारिश की वजह से अनंत सिंह के इस कार्यक्रम में खर्च बढ़ गए हैं, क्योंकि शुरुआती तैयारियां बारिश में खराब हो गईं. खासकर पंडाल, हेलीपैड को बनाने में ज्यादा खर्च लगेंगे. जानकार पहले इस शादी में 40 से 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगा रहे थे. लेकिन अब बजट और भाग सकता है. अनंत सिंह खुद कह रहे हैं, कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. जैसे पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, उसी हिसाब से होगा. ऐसे में 4 से 5 लाख लोग पहुंचने वाले हैं, तैयारियां भी उसी हिसाब से चल रही हैं.

जहां तक खर्च की बात है तो अनंत सिंह लगातार कहते रहे हैं कि उनका इसमें बहुत कम योगदान रहने वाला है, सब कुछ जानने वाले कर देते हैं, कोई शामियाना यानी पंडाल लगवा देता है तो कोई थार भेज देता है. पहले भी ऐसा ही हुआ है. हमारे बहुत चाहने वाले हैं, जो बिना मांगे मदद करते हैं. वैसे अनंत सिंह के पास भी संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने चुनावी हफलनामे में पत्नी समेत कुल घोषित संपत्ति करीब ₹100.61 करोड़ बताई थी.

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