पंचायत के नए सीजन के ट्रेलर आने से फैंस का इंतजार खत्म होता है. TVF की ये पॉपुलर सीरीज जो घर-घर में अपना नाम बना चुकी है, वो अपने पांचवे सीजन फुलेरा गांव की नई कहानी के साथ लौट आई है. पिछली बार प्रधान चुनाव में बृजभूषण दुबे और मंजू देवी को तगड़ा झटका लगा था. उनके हाथ से प्रधान की कुर्सी फिसलकर अब 'बनराकस' भूषण और क्रांति देवी के पास चली गई है. अब नए सीजन में गांव पूरी तरह बदला हुआ दिख रहा है.

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फुलेरा में इस बार क्या होगा?

पंचायत के नए ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि प्रधान चुनाव हार जाने का गम बृजभूषण के दिल से नहीं गया है. सचिव अभिषेक के लिए अब भूषण ही नया प्रधान है, और वो और विकास अभी से उसके लिए काम करते दिखेंगे. भूषण और क्रांति देवी ने बृजभूषण का जीना मुश्किल करना भी शुरू कर दिया है. जो दारू का अड्डा पिछले चार सीजन से हम देख रहे थे, वहां अब पाबंदी लगा दी गई है.

भूषण और उसकी टोली सचिव अभिषेक को अपने साथ हर जगह लिए घूम रही है. वो उसे अलग-अलग तरीके से खूब परेशान कर रहे हैं. नए प्रधान की हरकतों से तंग आकर सचिव के मन में गांव छोड़ने का ख्याल उमड़ पड़ा है. लेकिन वो अपने प्यार रिंकी को छोड़कर नहीं जा सकता. पिछले चार सीजन से सचिव और रिंकी का प्यार और गहरा होता रहा है. इस नए सीजन में वो एक नया मोड़ लेता नजर आएगा. सचिव अब अपने पूर्व प्रधान से उनकी बेटी रिंकी का हाथ मांगेगा.

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क्या पिछले सीजन से ज्यादा मजेदार होगा ये सीजन?

पंचायत शो के पिछले चार सीजन ओटीटी पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे हैं. हर सीजन को जनता ने खूब सारा प्यार दिया है. लेकिन जब भी नए सीजन की बात सामने आती है, तो मन में ये सवाल जरूर होता है कि क्या ये पहले वाले से बेहतर होगा? तो पंचायत सीजन पांच के ट्रेलर को देखकर ऐसा महसूस होता है कि हां, इस बार मजा बहुत आने वाला है.

फुलेरा में इस नए बदलाव ने एक नया रोमांच पैदा किया है. हम सभी जानते हैं कि भूषण और उसकी पत्नी क्रांति देवी कितने चतुर और चालाक हैं. वो बृजभूषण, मंजू देवी, प्रह्लाद, विकास, और सचिव- इन सभी से नफरत करते हैं. अब चूंकि उनके हाथों में पूरी सत्ता आ चुकी है, तो वो इनकी मुसीबतें और कितनी बढ़ाएंगे ये देखने में मजा आने वाला है. इस सीजन सचिव और रिंकी के गुपचुप प्यार की पोल भी वही खोलने वाले हैं, जिसकी झलक ट्रेलर में भी दिखी है.

इस ट्रेलर से शो की कॉमेडी किस स्तर की होने वाली है, इसका भी अंदाजा मिल गया है. सच कहा जाए तो कई ऐसे शोज या फिल्में अभी तक बन चुकी हैं, जिसके कई सारे सीक्वल या सीजन आए. उन हर नए प्रोजेक्टों में राइटिंग की क्वालिटी कम होती नजर आई. मगर पंचायत ने अपना ह्यूमर अभी तक कायम रखा है. चार सीजन सफल रहने के बाद, पंचायत का ये पांचवा सीजन भी सक्सेस दिख रहा है.

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