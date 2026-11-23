भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड दौरे का शानदार समापन किया है. टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. रविवार को ऑकलैंड में खेले गए तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया. इसके साथ ही भारतीय टीम ने पूरे दौरे में एक भी मैच नहीं गंवाया. भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला 3-2 से जीता था, जबकि दूसरे और तीसरे मैच का नतीजा 2-2 से ड्रॉ रहा.

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यह सीरीज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 100 साल पुराने खेल संबंधों के अवसर पर आयोजित की गई थी. ऑकलैंड के लॉयड एल्समोर हॉकी स्टेडियम में 19 से 22 नवंबर तक खेले गए मुकाबलों में भारतीय टीम ने अपना दम दिखाया. खास बात यह रही कि कप्तान संजय ने तीनों मैचों में गोल दागा और कुल तीन गोल के साथ भारत के सबसे सफल स्कोरर रहे.

दो गोल दागकर भारत ने पलटी बाजी

तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शुरुआत में ही भारत पर दबाव बना दिया. डायलन थॉमस ने नौवें मिनट में गोल करके मेजबान टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. हालांकि भारतीय टीम ने जल्द ही वापसी की. कप्तान संजय ने 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया.

इसके दो मिनट बाद ही कार्थी सेल्वम ने 18वें मिनट में मैदानी गोल दागकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया. भारतीय टीम ने इसके बाद बढ़त बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मुकाबले के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड ने वापसी कर ली. बेनजी कुल्हेन ने 55वें मिनट में गोल दागकर स्कोर 2-2 कर दिया. इसके बाद दोनों टीमें कोई और गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

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पहले मैच में मिली थी रोमांचक जीत

भारत ने 19 नवंबर को खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था. उस मैच में उत्तम सिंह (25वें मिनट), शारदानंद तिवारी (38वें मिनट) और कप्तान संजय (43वें मिनट) ने गोल किए थे. न्यूजीलैंड की ओर से जॉन्टी एल्म्स (25वें मिनट) और सैम हिहा (55वें मिनट) ने गोल दागे थे.

21 नवंबर को खेला गया दूसरा मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था. भारत के लिए अंगद बीर सिंह ने 35वें मिनट और संजय ने 57वें मिनट में गोल किया था. वहीं न्यूजीलैंड की ओर से डायलन थॉमस (25वें मिनट) और सैम हिहा (56वें मिनट) ने गोल दागे थे.

1926 में शुरू हुआ था दोनों देशों का हॉकी रिश्ता

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों की शुरुआत 1926 में हुई थी. उस साल मेजर ध्यानचंद जैसे दिग्गज खिलाड़ी से सजी भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी. यह किसी भी खेल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली पहली भारतीय टीम थी. इसी ऐतिहासिक दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर तीन मैचों की यह हॉकी सीरीज आयोजित की गई.

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