1951 से अब तक देश में हुए विधानसभा चुनावों में किसी एक पार्टी को कुल वोटों का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 46 बार मिला है. इंडिया टुडे की डेटा टीम (DIU) ने चुनाव आयोग के नतीजों के विश्लेषण में यह जानकारी सामने रखी है. इस साल किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ.

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इस साल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की. पार्टी ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 208 पर कब्जा किया, यानी दो-तिहाई से ज्यादा सीटें जीतीं. इसके बावजूद राज्य में ज्यादातर मतदाताओं ने बीजेपी के बजाय किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी को करीब 46 फीसदी वोट मिले. भारत में चुनावी राजनीति में ऐसा होना आम बात है.

इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) ने 1951 से अब तक चुनाव आयोग की ओर से प्रकाशित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण किया, इसमें सामने आया कि कुल 422 चुनावों में सिर्फ 46 बार किसी एक पार्टी को आधे से ज्यादा वोट मिले. यह स्थिति लगातार दुर्लभ होती जा रही है. 1951 से 1975 के बीच हर पांच में से करीब एक विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को आधे से ज्यादा वोट मिले थे. वहीं, 2001 के बाद यह आंकड़ा घटकर हर 16 चुनावों में से सिर्फ एक रह गया है.

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2026 में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से किसी भी जगह किसी एक पार्टी को 50 फीसदी से ज्यादा वोट नहीं मिले.

भारत में चुनावी व्यवस्था के तहत हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, भले ही उसे कुल वोटों में से आधे से कम वोट मिले हों. इसका मतलब है कि कोई पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार बना सकती है, जबकि राज्य के ज्यादातर मतदाताओं ने उसे वोट न दिया हो. वॉशिंगटन स्थित रिसर्च संस्थान कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के मिलन वैष्णव और जेमी हिंटसन ने 2019 में भारतीय चुनावों पर किए गए एक अध्ययन में लिखा था, "चूंकि आमतौर पर किसी भी चुनाव में दो से ज्यादा पार्टियां मैदान में होती हैं, इसलिए जीतने वाली पार्टी अक्सर 50 फीसदी से कम वोट हासिल करके भी जीत जाती है."

आधे से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टियों को भी नहीं मिलते आधे वोट

राजनीति विज्ञान में इस स्थिति के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया जाता है. हार्वर्ड केनेडी स्कूल की पिप्पा नॉरिस ने अपनी 2004 की किताब 'इलेक्टोरल इंजीनियरिंग' में इसे 'मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी' यानी कृत्रिम बहुमत कहा है. इसमें किसी पार्टी को आधे से कम वोट मिलने के बावजूद आधे से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं.

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वहीं, जब किसी पार्टी को आधे से ज्यादा सीटों के साथ आधे से ज्यादा वोट भी मिलते हैं, तो इसे 'नेचुरल मेजॉरिटी' यानी स्वाभाविक बहुमत कहा जाता है. नॉरिस के मुताबिक, ऐसी चुनावी व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावी एकदलीय सरकार बनाना और उसे संसद या विधानसभा में कामकाज के लिए बहुमत उपलब्ध कराना होता है.

भारत के राज्यों में कृत्रिम बहुमत का चलन ज्यादा है. DIU के चुनाव आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक, 264 विधानसभा चुनावों में किसी एक पार्टी ने अपने दम पर आधे से ज्यादा सीटें जीतीं. लेकिन इनमें से सिर्फ 46 बार ही जीतने वाली पार्टी को आधे से ज्यादा वोट मिले. यह अंतर लगातार बढ़ा है. 1951 से 1975 के बीच अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली करीब चार में से तीन पार्टियों को आधे से कम वोट मिले थे. वहीं, 2001 के बाद ऐसे मामलों में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 90 फीसदी हो गया.

भारत के विधि आयोग ने भी 1999 में इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था. चुनाव सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में आयोग ने कहा था कि मौजूदा व्यवस्था से मतदाताओं की पसंद की सही तस्वीर सामने नहीं आ रही है.

मतदाता सूची में दर्ज आधे लोगों का भी समर्थन नहीं

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अगर सिर्फ मतदान करने वालों के बजाय मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को आधार बनाया जाए, तो किसी पार्टी के समर्थन का प्रतिशत और कम हो जाता है.

DIU के 1962 से चुनाव आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि अपने दम पर आधे से ज्यादा सीटें जीतने वाली आधी पार्टियों को मतदाता सूची में दर्ज 30 फीसदी से भी कम लोगों ने वोट दिया था.

1962 के बाद से सिर्फ दो बार किसी पार्टी को मतदाता सूची में शामिल कुल मतदाताओं के आधे से ज्यादा वोट मिले. दोनों बार सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यह उपलब्धि हासिल की. उसने 2004 और 2009 में ऐसा किया.

कांग्रेस ने 30 बार हासिल किया 50 फीसदी से ज्यादा वोट

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस ने किसी राज्य में 30 बार आधे से ज्यादा वोट हासिल किए हैं. यह संख्या बाकी सभी पार्टियों के कुल आंकड़े से भी ज्यादा है. कांग्रेस को आखिरी बार 2009 में अरुणाचल प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे. बीजेपी ने अब तक तीन बार यह उपलब्धि हासिल की है. तीनों मौके हाल के वर्षों के हैं. पार्टी को 2019 और 2024 में अरुणाचल प्रदेश और 2022 में गुजरात में आधे से ज्यादा वोट मिले थे.

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आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में दो बार 50 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल किए. कुल मिलाकर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नौ पार्टियां इस आंकड़े को पार कर चुकी हैं. इनमें से तीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब अस्तित्व में नहीं हैं.

छोटे राज्य सिक्किम में सबसे ज्यादा बार मिला आधे से ज्यादा वोट

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, सिक्किम में अब तक सात बार किसी एक पार्टी को आधे से ज्यादा वोट मिले हैं. यह देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है, जहां पांच-पांच बार ऐसा हुआ है. सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड भी सिक्किम के नाम है. 2004 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 70 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे.

सिक्किम में दो बार किसी पार्टी ने विधानसभा की सभी सीटें भी जीत ली थीं. 1989 में सिक्किम संग्राम परिषद और 2009 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यह उपलब्धि हासिल की.

कुछ पार्टियां मामूली अंतर से चूकीं

कुछ पार्टियां आधे से ज्यादा वोट हासिल करने के बेहद करीब पहुंचीं, लेकिन मामूली अंतर से चूक गईं. आंध्र प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) को 49.95 फीसदी वोट मिले थे. इसी तरह 1951 में पुराने बॉम्बे राज्य में कांग्रेस भी एक फीसदी के दसवें हिस्से से भी कम अंतर से 50 फीसदी वोट हासिल करने से चूक गई थी. लोकसभा चुनावों में भी अब तक किसी एक पार्टी को पूरे देश में आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 1984 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 49.1 फीसदी वोट मिले थे.

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चुनाव आयोग के आंकड़ों में क्या शामिल नहीं है?

इस विश्लेषण में चुनाव आयोग की ओर से दर्ज पार्टियों के नाम और उनके चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाया गया है. इस वजह से दो चर्चित चुनावी जीतें इस गणना में शामिल नहीं हो पाई हैं. 1983 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और 1985 में असम में असम गण परिषद (AGP) ने बड़ी जीत दर्ज की थी. लेकिन उस समय इन पार्टियों के ज्यादातर उम्मीदवारों ने पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ा था. इसलिए चुनाव आयोग की रिपोर्ट में इन पार्टियों के खाते में वोटों का हिस्सा दर्ज नहीं है.

मुख्य विश्लेषण में सिर्फ एकल पार्टियों के प्रदर्शन को शामिल किया गया है. गठबंधनों के आंकड़ों का विश्लेषण अलग से किया गया है. इस गणना में एक मामला थोड़ा अलग है. 1977 में जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव 52.6 फीसदी वोटों के साथ जीता था. हालांकि, यह चुनाव दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के लिए हुआ था. इस परिषद के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं थी और यह केवल दिल्ली सरकार को सलाह दे सकती थी. दिल्ली विधानसभा के इतिहास में भी इसका जिक्र है. चूंकि चुनाव आयोग इसे विधानसभा चुनाव के रूप में दर्ज करता है, इसलिए इस विश्लेषण में इसे शामिल किया गया है.

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अगले चुनाव में फिर होगी आधे से ज्यादा वोट हासिल करने की चुनौती

अब देश के पांच राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने अक्टूबर में इन चुनावों की तैयारियों के तहत अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए थे. गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होगा. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में इन पांचों राज्यों में किसी एक पार्टी को आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले थे. इनमें सबसे करीब बीजेपी उत्तराखंड में पहुंची थी, जहां उसे 44.3 फीसदी वोट मिले थे.

उत्तर प्रदेश में यह अंतर साफ दिखाई देता है. यहां बीजेपी ने 403 में से 255 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन उसे कुल 41.3 फीसदी वोट ही मिले थे. गठबंधन भी इस अंतर को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाते. DIU के रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 2000 के बाद हुए 142 विधानसभा चुनावों में पार्टियों के गठबंधनों का विश्लेषण किया गया. इसमें सामने आया कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के वोट जोड़ने के बाद भी सिर्फ 17 चुनावों में जीतने वाले गठबंधन को आधे से ज्यादा वोट मिले.

ऐसा आखिरी बार 2024 में आंध्र प्रदेश में हुआ था. वहां तेलुगु देशम पार्टी, जन सेना पार्टी और बीजेपी के गठबंधन को कुल 55.3 फीसदी वोट मिले थे. 2026 में किसी भी राज्य में कोई गठबंधन आधे से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया. असम में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन इस आंकड़े के सबसे करीब पहुंचा. बीजेपी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने मिलकर चुनाव लड़ा था. इस गठबंधन ने करीब 80 फीसदी सीटें जीतीं, लेकिन उसे कुल 48 फीसदी वोट ही मिले.

यह विश्लेषण 1951 से 2026 के बीच हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 422 विधानसभा आम चुनावों और 18 लोकसभा आम चुनावों के चुनाव आयोग के सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित है. इन आंकड़ों को DIU के चुनाव डेटाबेस में शामिल किया गया है.

किसी पार्टी के वोट शेयर की गणना कुल पड़े वोटों में उसके वोटों के अनुपात के आधार पर की गई है. इसमें 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) के वोट भी शामिल हैं. उपचुनावों और निर्विरोध सीटों को इस गणना से बाहर रखा गया है. निर्दलीय उम्मीदवारों को किसी पार्टी के रूप में नहीं गिना गया है, हालांकि उनके वोट कुल मतों में शामिल हैं. एकदलीय बहुमत का मतलब है कि किसी एक पार्टी ने अपने दम पर विधानसभा की आधे से ज्यादा सीटें जीती हों. मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के आधार पर वोट शेयर की गणना 1962 से की गई है, क्योंकि इसके बाद दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त हो गई थी.

2026 में असम में यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) मतदान से पहले गठबंधन से अलग हो गई थी. इसलिए उसे गठबंधन के वोटों में शामिल नहीं किया गया है.

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