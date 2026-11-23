पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने चुनावी रणनीति तैयार करने और संगठन को मजबूत करने के लिए 16 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति का ऐलान किया है.

और पढ़ें

पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों इस समिति की अगुवाई करेंगे. समिति में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: BJP ने जारी किए 3 फोन नंबर और क्यूआर कोड, पंजाब की जनता के सुझाव से बनेगा चुनावी मेनिफेस्टो

समिति में किस-किस नेता को मिली जगह?

इस समिति में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनप्रीत बादल को भी जगह दी गई है. इसके अलावा वरिष्ठ नेता तरुण चुघ, अश्वनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना और मनोरंजन कालिया समिति के सदस्य बनाए गए हैं. पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री परनीत कौर और रवनीत सिंह बिट्टू को भी समिति में शामिल किया है.

बीजेपी की इस चुनाव समिति में पंजाब की राजनीति और संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले कई नेताओं को जगह दी गई है. पार्टी ने चुनाव से पहले अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अनुभवी नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश की है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: DIG भुल्लर केस में ED का बड़ा एक्शन, पंजाब के रिटायर्ड IAS-IPS समेत कई अफसरों को समन

केंद्रीय नेता होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य

वहीं, राजस्थान बीजेपी के नेता डॉ. सतीश पूनिया, दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा और डॉ. अलका गुर्जर को समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. यह समिति 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगी.

---- समाप्त ----