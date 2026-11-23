भारत अब नेपाल में भी IIT का ऑफशोर कैंपस स्थापित करने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ बातचीत के बाद इसकी घोषणा की है. इस पहल के तहत नेपाल में स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इनोवेशन हब भी बनाया जाएगा. इसका मकसद नेपाल के युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और उद्यमिता के बेहतर मौके देने हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के युवाओं की प्रतिभा और उनके सपनों को साकार करने में भागीदार बनना चाहता है.

क्या बोले पीएम मोदी?

इस मामले पर बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि हम नेपाल में एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर, एक इनोवेशन हब और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक ऑफशोर कैंपस बनाएंगे. हम नेपाली स्टूडेंट्स के लिए भारत में लॉ और टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप के मौके बढ़ाएंगे.

PM मोदी ने नेपाल में फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के प्लान की ओर भी इशारा किया. पीएम ने आगे बताया कि फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए, हम नेपाल में एक एग्रो-इंडस्ट्रियल पार्क बनाने में भी मदद करेंगे.

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नेपाली छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप की सुविधा

IIT कैंपस के अलावा भारत नेपाल के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के मौके भी छात्रों को प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि खासतौर पर लॉ और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नेपाली छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए ज्यादा अवसर दिए जाएंगे. इससे दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मिलेगी मदद

नेपाल में प्रस्तावित स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इनोवेशन हब के जरिए युवा उद्यमियों को अपने आइडिया को कारोबार में बदलने में मदद मिलेगी. इसके तहत उन्हें मेंटरशिप, नेटवर्किंग और इनोवेशन से जुड़े मौके भी मिल सकेंगे.

बता दें कि भारत और नेपाल पहले से ही नए बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क (IN-SPAN) के जरिए काम चल रहा है, जिसे 2025 में IIT मद्रास और इसके इनक्यूबेशन सेंटर, प्रवर्तक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है.

इस पहल के पहले ग्रुप में लगभग 250 एप्लीकेशन में से चुने गए 24 नेपाली स्टार्टअप शामिल थे. पार्टिसिपेंट्स को आठ हफ्ते के प्रोग्राम के जरिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप के मौके मिले. कुछ स्टार्टअप्स को भारतीय इंस्टीट्यूशन से इनक्यूबेशन और इन्वेस्टमेंट ऑफर भी मिले.

अभी नहीं आई IIT कैंपस की पूरी जानकारी

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नेपाल में बनने वाले IIT कैंपस को लेकर अभी कई जानकारियां सामने आनी बाकी हैं. फिलहाल यह साफ नहीं किया गया है कि किस IIT की ओर से नेपाल में यह कैंपस स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा कैंपस की लोकेशन, यहां शुरू होने वाले कोर्स और निर्माण की समयसीमा की भी घोषणा नहीं हुई है.

इस पहल को भारत और नेपाल के बीच शिक्षा, तकनीक, रिसर्च और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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