आज के दौर में गाने कुछ ही सेकंड में वायरल हो जाते हैं. रील्स और शॉर्ट वीडियो के जरिए नए गाने लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन 2000 के दशक का म्यूजिक अपने आप में खास था. उस वक्त फिल्मों के गाने, इंडी-पॉप और म्यूजिक एल्बम लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे. कई गाने ऐसे थे, जिन्हें लोग बार-बार सुनते थे और आज भी उनकी धुन सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. जेन जी को भी इन गानों को एक बार जरूर सुनना चाहिए.

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1. ओ सनम - लकी अली

लकी अली की आवाज और गाने का सुकून इसे खास बनाता है. ये उन गानों में से है, जिन्हें सुनते हुए आप कुछ देर के लिए अपनी दुनिया में खो सकते हैं.

2. कल हो ना हो - कल हो ना हो

इस गाने की धुन और इसके बोल आज भी लोगों को भावुक कर देते हैं. यह जिंदगी के हर पल को खुलकर जीने का संदेश देता है.

3. तुमसे मिलना - तेरे नाम

सलमान खान की फिल्म का ये गाना उस दौर के रोमांटिक म्यूजिक की पहचान बन गया थी. इसकी धुन आज भी कई लोगों को याद है. ये गाना अभी भी बहुतों के लिए लव एंथम का काम करता है.

4. यू आर माय सोनिया - कभी खुशी कभी गम

तेज बीट्स और शानदार म्यूजिक वाला यह गाना पार्टियों और डांस के लिए खूब पसंद किया गया. इसकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है.

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5. वो लड़की है कहां - दिल चाहता है

दोस्ती, मस्ती और हल्के-फुल्के अंदाज से भरा यह गाना आज भी सुनने में मजेदार लगता है.

6. चुनरी चुनरी – बीवी नंबर 1

सलमान खान और सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया यह गाना उस दौर के सबसे मशहूर डांस नंबरों में से एक था. इसकी धुन और डांस स्टेप्स आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं.

7. दस बहाने - दस

फिल्म 'दस' का यह गाना अपनी तेज धुन और अलग अंदाज के लिए मशहूर हुआ. आज भी इसकी बीट्स सुनकर डांस करने का मन करता है.

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8. अगर तुम मिल जाओ - जहर

इमरान हाशमी की फिल्म का यह रोमांटिक गाना अपनी दर्द भरी धुन और खूबसूरत आवाज के लिए जाना जाता है. प्यार और जुदाई के एहसास को यह गाना आज भी बखूबी बयां करता है.

9. फिर मोहब्बत - मर्डर 2

इस गाने में प्यार, दर्द और अधूरी मोहब्बत का एहसास मिलता है. अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना आज भी रोमांटिक और उदास गानों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है.

10. चांद सिफारिश - फना

2006 में आया यह रोमांटिक गाना अपनी खूबसूरत धुन और आवाज के लिए आज भी याद किया जाता है.

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इन गानों की खासियत सिर्फ इनकी धुन नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी भावनाएं भी हैं. जेन जी के लिए ये गाने उस दौर के म्यूजिक को जानने और आज के गानों से अलग उसका अनुभव लेने का अच्छा मौका हो सकते हैं

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