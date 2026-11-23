भारत ने दुश्मन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए नया स्वदेशी हथियार तैयार किया है. राजस्थान के पोखरण में JWALA MK-1 माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है. इसे डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी IG डिफेंस ने बनाया है. कंपनी के मुताबिक, यह भारत का पहला ऑटोनॉमस एंटी-ड्रोन सिस्टम है. इसकी मदद से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है.

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आजकल युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. कम कीमत वाले ड्रोन से भी बड़े हमले किए जा सकते हैं. इन्हें रोकने के लिए सेना को कई बार महंगी मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है. इससे रक्षा पर खर्च बढ़ता है. ऐसे में भारत के लिए कम कीमत वाले और अपने देश में बने एंटी-ड्रोन सिस्टम तैयार करना जरूरी हो गया है.

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AI तकनीक से दुश्मन के ड्रोन की पहचान करेगा

JWALA MK-1 की खासियत यह है कि इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह सिस्टम आसमान में उड़ रहे ड्रोन की पहचान कर सकता है. इसके बाद यह तय करता है कि कौन सा ड्रोन खतरा है और किसे निशाना बनाना है. इसका मकसद दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही मार गिराना है.

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इस सिस्टम में IG डिफेंस का GRID नाम का AI आधारित सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है. यह अलग-अलग सेंसर से जानकारी जुटाता है. इसके बाद ड्रोन की पहचान करने, उसके खतरे को समझने और उसे निशाना बनाने की पूरी प्रक्रिया को संभालता है.

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IG डिफेंस के फाउंडर और CEO बोधिसत्व संघप्रिय ने कहा कि GRID इस मिसाइल सिस्टम का दिमाग है. यह ड्रोन का पता लगाने से लेकर उसे निशाना बनाने तक के काम को एक साथ संभालता है. कंपनी का मकसद ऐसे हथियार तैयार करना है, जिनकी तकनीक और सॉफ्टवेयर दोनों भारत में ही विकसित हों.

कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विंग कमांडर अनूप शर्मा ने कहा कि सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए महंगे हथियारों पर निर्भरता कम करनी होगी. JWALA MK-1 इसी दिशा में एक अहम कदम है. इससे भारत की अपनी रक्षा तकनीक विकसित करने की कोशिश को मजबूती मिलेगी.

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