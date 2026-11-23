दिल्ली के निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने की तैयारी कर रहे अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है. शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी और कक्षा 1 में एडमिशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर, 2026 से शुरू होने जा रही है. इसकेलिए अभिभावक 28 दिसंबर तक एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस बार के एडमिशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. नए शैक्षणिक सत्र से लोअर केजी और अपर केजी को अलग-अलग प्रवेश कक्षाओं के रूप में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही बच्चों की उम्र से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है.

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फाउंडेशनल स्टेज के लिए बदले हुए एज स्ट्रक्चर के तहत, नर्सरी में अप्लाई करने वाले बच्चों की उम्र 31 मार्च 2027 तक कम से कम तीन साल या चार साल से कम होनी चाहिए. लोअर KG के लिए एप्लिकेंट की उम्र कम से कम चार साल या पांच साल से कम होनी चाहिए जबकि अपर KG में एडमिशन चाहने वालों की उम्र कम से कम पांच साल लेकिन छह साल से कम होनी चाहिए.

सर्कुलर में इन बातों का जिक्र

सर्कुलर में कहा गया है कि 2027-28 एकेडमिक सेशन के लिए रीस्ट्रक्चर्ड फाउंडेशनल स्टेज के तहत लोअर KG और अपर KG को अलग-अलग एंट्री-लेवल क्लास के तौर पर शुरू किया जाएगा. 2026-27 सेशन में नर्सरी में एनरोल हुए बच्चों को लोअर KG में प्रमोट किया जाएगा. जो बच्चे उम्र के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उन्हें लोअर KG में नए एडमिशन की भी इजाजत दी जाएगी. 2026-27 सेशन के दौरान KG में एनरोल हुए स्टूडेंट्स मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत अगले एकेडमिक सेशन में क्लास 1 में चले जाएंगे.

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स्कूलों को एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख तक पेरेंट्स को देना होगा. वे नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर केवल Rs 25 ले सकते हैं, जबकि प्रॉस्पेक्टस खरीदना ऑप्शनल रहेगा.

स्कूलों से निष्पक्ष दाखिले देने को कहा...

डायरेक्टरेट ने स्कूलों से कहा है कि वे सही, वाजिब और ट्रांसपेरेंट एडमिशन क्राइटेरिया अपनाएं. वे डिपार्टमेंट की ओर से पहले खत्म किए गए क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें माता-पिता की क्वालिफिकेशन या प्रोफेशन, जेंडर, नॉन-स्मोकिंग की आदतें, वेजिटेरियनिज्म या इंटरव्यू के आधार पर क्राइटेरिया शामिल हैं. PTI के मुताबिक, एप्लिकेंट्स को दिए गए पॉइंट्स 4 जनवरी, 2027 को अपलोड किए जाएंगे. पेरेंट्स 5 से 11 जनवरी तक अपने बच्चों को दिए गए पॉइंट्स के बारे में सवाल या ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं. फाइनल पॉइंट्स 12 जनवरी को दिखाए जाएंगे.

अगर ज्यादा एप्लिकेंट को उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक एक जैसे पॉइंट मिलते हैं, तो स्कूल लॉटरी निकालेंगे. यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और यह पेरेंट्स और डायरेक्टरेट के नॉमिनी की मौजूदगी में होना चाहिए.

स्कूलों को ड्रॉ से कम से कम पांच दिन पहले पेरेंट्स को बताना होगा. ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए उन्हें पेरेंट्स और डायरेक्टरेट नॉमिनी की मौजूदगी में शुरुआती ट्रायल रन भी करने होंगे. डिस्ट्रिक्ट लेवल के मॉनिटरिंग सेल नियमों का पालन देखेंगे, स्कूलों के एडमिशन क्राइटेरिया को वेरिफाई करेंगे और पेरेंट्स की शिकायतों को दूर करेंगे. वे डिपार्टमेंट के पोर्टल पर एप्लीकेंट की डिटेल्स, पॉइंट्स और एडमिशन लिस्ट अपलोड करने पर भी नजर रखेंगे.

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