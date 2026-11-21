भारत-न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन केएल राहुल ने शानदार शतक लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं, विदेश मंत्रालय ने फिर साफ किया है कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं है. इन खबरों के अलावा, ट्रंप ने भारत की कम ब्याज दरों और 7 फीसदी आर्थिक ग्रोथ की तारीफ की है. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें

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वेलिंगटन में केएल राहुल का 'विराट' कारनामा! ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर, दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा है. केएल राहुल ने 136 रनों की इस पारी में 9 चौके और 2 छक्के जड़े. आज तक के मुताबिक, इस शतक के साथ केएल राहुल SENA के चारों देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं.

Gold Silver Crash: चांदी ₹20000 और सोना ₹11000 सस्‍ता... हफ्तेभर में क्रैश, अब आगे क्‍या होगा?

कमोडिटी मार्केट से लेकर इंडियन बुलियन मार्केट तक सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक सोने की कीमतों में करीब ₹11 हजार प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. वहीं, 16 नवंबर को इंडियन बुलियन मार्केट में 1 किलो चांदी की कीमत ₹1,69,280 थी, जो अब घटकर ₹1,50,650 प्रति किलो हो चुकी है.

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भारत आए पाकिस्तानी मंत्री, सिंधु जल संधि पर MEA का दो टूक जवाब- कोई बदलाव नहीं

विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली में SCO सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेने के लिए आए हैं. पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए थे.

अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI फिर से हैक, क्राइम डेटाबेस को बनाया निशाना

अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से साइबर हैकर्स के निशाने पर आ गई. हैकर्स ने इस बार नेशनल क्राइम इंफोर्मेशन सेंटर डेटाबेस को निशाना बनाया है. इस डेटाबेस के तहत अमेरिका की संघीय, राज्य और रीजनल लॉ एजेंसी के बीच इंफोर्मेशन का ट्रांसफर किया जाता है. इसमें क्राइम संबंधित डेटा भी होता है.

पेरू में 6.9 तीव्रता के भूकंप से डोली धरती, राजधानी लीमा तक झटकों से सहमकर सड़कों पर निकले लोग

पेरू के एंडीज इलाके में शुक्रवार को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया. भारतीय समय के मुताबिक, यह भूकंप शनिवार 21 नवंबर की सुबह आया. भूकंप के बाद फिलहाल किसी तरह के नुकसान या किसी की मौत की खबर नहीं है. भूकंप का केंद्र एंडीज में जुनिन से 34 किलोमीटर उत्तर में था. इसकी गहराई जमीन से 108 किलोमीटर नीचे थी.

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Ramayana box office collection day 16: रामायण की धुआंधार कमाई जारी, भारत में 900 करोड़ रुपये के करीब, दुनियाभर में 1500 करोड़ पार कलेक्शन

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. यह पौराणिक फिल्म घरेलू नेट कलेक्शन में ₹900 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, 16वें दिन, 'रामायण' ने ₹16.30 करोड़ रका नेट कलेक्शन किया. फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 880.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार! DTU में AQI 350 पार... जानें मौसम का हाल

दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में यह 200 से ऊपर बना हुआ है. शनिवार सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण DTU में दर्ज किया गया, जहां AQI 362 देखने को मिल रहा है. इसके अलावा आनंद विहार में 324 और IIT दिल्ली में 307 AQI रिकॉर्ड किया गया है.

आज लखनऊ जाएंगे PM मोदी, चप्पे-चप्पे पर कड़ा पहरा, 4400 पुलिसकर्मी तैनात

प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. वे शनिवार शाम 5:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे. इस बीच, सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल और संवेदनशील इलाकों को जोन और सेक्टर में बांटा गया है. पूरे इलाके की 24×7 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है.

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ट्रंप ने भारत के कम इंटरेस्ट रेट की तारीफ कर US सेंट्रल बैंक को घेरा, बोले- पॉलिटिकल है फेड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की कम ब्याज दरों और 7 फीसदी आर्थिक ग्रोथ की तारीफ की. ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका भी इसी तरह की अप्रोच अपनाए, तो उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 20 फीसदी तक पहुंच सकती है. इस दौरान उन्होंने फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को लेकर पॉलिटिकल अप्रोच अपनाने का आरोप लगाया.

UP में स्पेशल TET का रिजल्ट घोषित, सफल कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट भी जारी

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस परीक्षा के प्राथमिक स्तर में 15,159 शिक्षक कैंडिडेट्स सफल हुए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 23,743 कैंडिडेट्स ने पास की है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सफल कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए हैं.

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