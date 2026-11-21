JEE हो या IIT लाखों छात्र हर साल इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. कई बार छात्रों को अच्छे पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है, तो कई बार स्किल रहने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है. सोहम नायक की कहानी भी छात्रों को सही दिशा में लेकर जाना को प्रोत्साहित कर सकती है. उन्होंने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया, अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ कोडिंग सीखी, प्रोडक्ट बनाए, स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप की और 23 लाख रुपये सालाना की नौकरी पा ली.

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लेकिन फिर स्टार्टअप बंद हो गया.

2026 के ग्रेजुएट ने अब अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने और X पर पेड प्रमोशन से कमाई करने का फैसला किया है. लेकिन एक महीने पहले उन्होंने दूसरी नौकरी खोजने में बिताया. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी अभी की एवरेज मंथली इनकम 60,000-70,000 है. अब उन्होंने करियर से जुड़ी सलाह लोगों से मांगी है.

उन्होंने यह भी बताया कि उनका परिवार इससे खुश नहीं है. उन्हें लगता है कि IIT-B के ग्रेजुएट इससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकता है.

सब है लेकिन फिर क्यों संघर्ष कर रहा ग्रेजुएट?

उनकी पोस्ट ने एक ऐसा सवाल उठाया है, जो शायद हर छात्र अपने जीवन में एक न एक बार जरूर पूछता होगा. उन्होंने कहा कि सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, महंगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और लगातार अपस्किलिंग के बाद भी, कुछ IIT ग्रेजुएट अभी भी पक्की, अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं?

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IIT का टैग तो है, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं

बता दें कि सोहम अकेले ग्रेजुएट नहीं हैं, जो इस परेशानी से डील कर रहे हैं. BTech और MTech डिग्री वाले एक 24 साल के IIT ग्रेजुएट ने नवंबर में रेडिट पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में बताया था कि उसे अपनी पहली स्टार्टअप जॉब के पांच महीने बाद ही नौकरी से निकाल दिया गया था. तीन महीने तक अप्लाई करने के बाद, उसे केवल दो कंपनियों से इंटरव्यू के लिए कॉल आए थे.

एक पुराने IIT से 2026 में ग्रेजुएट हुए एक और स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्रेनर के तौर पर सालाना 10 लाख रुपये की नौकरी थी. उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए नौकरी छोड़ दी, लेकिन कोडफोर्स एक्सपर्ट, लीटकोड नाइट और MERN-स्टैक प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद, उनका कहना है कि उन्हें इंटरव्यू के लिए मुश्किल से ही कॉल आते हैं.

Amazon से की इंटर्नशिप फिर भी नौकरी का भरोसा नहीं...

Amazon में काम करने का अनुभव रखने वाले एक IIT ग्रेजुएट ने बताया कि वह स्टार्टअप इंटर्नशिप से हर महीने करीब 70 हजार रुपये की कमाई कर रहा है. हालांकि, उसने यह भी साफ किया है कि उसे फुल टाइम नौकरी का कोई भरोसा नहीं है. ग्रेजुएट ने बताया कि पहले छह महीने की Amazon इंटर्नशिप में उसे हर महीने 1.1 लाख रुपये मिलते थे, लेकिन ज्यादातर पैसे परिवार का कर्ज चुकाने में चले गए.

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ये अलग-अलग बातें हैं, इस बात का सबूत नहीं कि IIT ग्रेजुएट एक ग्रुप के तौर पर बेरोजगार हैं लेकिन ये दिखाते हैं कि कैसे एक अच्छी डिग्री और टेक्निकल स्किल्स जरूरी नहीं कि नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दें.

सालों की तैयारी, लाखों का निवेश

ज्यादातर परिवारों के लिए IIT का सपना स्टूडेंट के कैंपस में आने से कई साल पहले ही शुरू हो जाता है. JEE की तैयारी के दो साल होते हैं, जिसके पहले अक्सर क्लास 9 और 10 में फाउंडेशन कोचिंग होती है. कोटा, हैदराबाद या दिल्ली जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिल में केवल कोचिंग फीस नहीं बल्कि हॉस्टल में रहने की जगह, खाना, ट्रैवल, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटीरियल भी शामिल होता है.

इंडिया टुडे के पहले के एनालिसिस में पाया गया कि एक मिडिल क्लास परिवार कोचिंग, रहने के खर्च और चार साल की IIT की पढ़ाई पर 18-27 लाख रुपये खर्च कर सकता है. कई लोगों के लिए यह पैसा सालों की बचत, एजुकेशन लोन या फाइनेंशियल त्याग से आता है. अकेले कॉलेज की फीस ही काफी ज्यादा है. IIT बॉम्बे में 2025-26 में जनरल कैटेगरी के नए एडमिशन लेने वालों के लिए पहले सेमेस्टर की एकेडमिक फीस Rs 1.28 लाख थी, इसके अलावा हॉस्टल चार्ज Rs 19,400 और मेस एडवांस Rs 22,500 था. एलिजिबल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस में छूट और रियायतें मिलती हैं.

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क्या हर कोई AI की ओर भाग रहा है?

अब जो सवाल सबसे पहले उठता है, वह ये है कि क्या जब IIT में नौकरी की गारंटी नहीं है, तो क्या छात्र एआई की ओर अपने कदन बढ़ा रहे हैं. सोहम की पोस्ट में एक और दिलचस्प बात है. कई यूज़र्स ने सवाल किया कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपने ओरिजिनल फील्ड में रहने के बजाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ क्यों गया.

यह सवाल कंप्यूटर साइंस, AI और इससे जुड़े फील्ड्स की तरफ बढ़ती भीड़ का इशारा करते हैं. Careers360 के AICTE डेटा से पता चला है कि भारत का इंजीनियरिंग एनरोलमेंट रेट 2024-25 में 75.07% तक पहुंच जाएगा, जबकि कंप्यूटर साइंस और उससे जुड़े कोर्सेज में दिलचस्पी लगातार बढ़ी है.

इस बीच, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग एनरोलमेंट पर दबाव रहा है. इस बदलाव से फैशनेबल टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन में ओवरसप्लाई की चिंता पैदा होती है, जबकि भारत को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और दूसरे कोर इंजीनियरों की जरूरत बनी हुई है.

इंफोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने कहा है कि AI को सिर्फ नौकरियां खत्म करने के बजाय प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए. उनका मानना ​​है कि भविष्य के प्रोफेशनल्स को मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में बेहतर बनना होगा. हालांकि, इन्वेस्टर रमेश दमानी ने चेतावनी दी है कि AI अपनाने के बढ़ने से पारंपरिक एंट्री-लेवल सॉफ्टवेयर नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

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युवा इंजीनियरों के लिए चुनौती अब केवल IIT की एक सीट पाने तक सीमित नहीं हैं या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा सीखना नहीं है बल्कि ऐसा करियर ढूंढना है जो काम की स्किल्स, टिकाऊ मौके और कुछ हद तक स्टेबिलिटी दे.

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