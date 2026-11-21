Rama vs Shyama Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है. इसे बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है. भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना शुभ माना जाता है. यही वजह है कि ज्यादातर हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की कई किस्में होती हैं? इनमें रामा और श्यामा तुलसी सबसे ज्यादा प्रचलित हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल रहता है कि घर में कौन-सी तुलसी लगानी चाहिए? क्या रामा तुलसी ज्यादा शुभ है या श्यामा तुलसी का भी उतना ही महत्व है? तो आइए जानते हैं रामा और श्यामा तुलसी में क्या अंतर है और घर में कौन-सी लगाना शुभ माना जाता है.

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रामा और श्यामा तुलसी की पहचान कैसे करें?

रामा तुलसी को श्री तुलसी और गौरी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है. इसकी पत्तियों का रंग हरा होता है. इसका तना भी आमतौर पर हरा ही दिखाई देता है. इसकी खुशबू हल्की और स्वाद अपेक्षाकृत कम तीखा होता है. धार्मिक कार्यों और रोजाना की पूजा में इस तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है.

वहीं, श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी भी कहते हैं. इसकी पत्तियों पर गहरे हरे, बैंगनी या लाल रंग की छटा दिखाई देती है. तने का रंग भी बैंगनी हो सकता है. इसकी पत्तियों में रामा तुलसी के मुकाबले ज्यादा तीखी सुगंध और स्वाद पाया जाता है. भगवान श्रीकृष्ण के सांवले स्वरूप से जुड़ाव के कारण इसे कृष्ण तुलसी नाम दिया गया है.

रामा और श्यामा तुलसी के अलावा वन तुलसी भी होती है. इसकी पत्तियां और खुशबू बाकी दोनों से अलग होती हैं. तुलसी की पहचान उसके पत्तों के रंग, तने और खुशबू से की जाती है.

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स्कंद पुराण में दोनों तुलसी को बताया गया है प्रिय

स्कंद पुराण में रामा और श्यामा तुलसी, दोनों का महत्व बताया गया है. इसके वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष माहात्म्य के आठवें अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं कि काली और सामान्य रंग वाली तुलसी, दोनों उन्हें प्रिय हैं.

इस अध्याय के श्लोक 19 में काली और सफेद तुलसी से पूजा करने का महत्व बताया गया है. वहीं श्लोक 17 में कृष्ण तुलसी से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने का फल बताया गया है. मान्यता है कि जो भक्त कृष्ण तुलसी के पत्तों से सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है. बता दें रामा और श्यामा दोनों तुलसी का अपना महत्व है. दोनों से भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है.

पद्म पुराण में भी बताया गया है तुलसी का महत्व

पद्म पुराण में भी तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है. इसके उत्तर खंड के 105वें अध्याय में तुलसी लगाने और उसकी देखभाल करने के फायदे बताए गए हैं. इसके 12वें श्लोक के अनुसार, तुलसी का पौधा लगाना, उसमें पानी डालना, उसकी सेवा करना और दर्शन करना पुण्य का काम है. यानी सिर्फ तुलसी की पूजा ही नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करना भी शुभ माना गया है.

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घर में रामा तुलसी लगाएं या श्यामा तुलसी?

घर में कौन-सी तुलसी लगानी चाहिए, इसे लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामा और श्यामा, दोनों तुलसी शुभ मानी जाती हैं. ऐसा कोई नियम नहीं है कि घर में सिर्फ रामा तुलसी ही लगानी चाहिए या श्यामा तुलसी लगाने से कुछ अशुभ होता है.

अगर आपके घर में जगह है, तो दोनों तरह की तुलसी लगा सकते हैं. वहीं, जगह कम होने पर अपनी पसंद से कोई एक पौधा लगा सकते हैं. रामा और श्यामा दोनों का संबंध भगवान विष्णु से है. श्यामा तुलसी से खासतौर पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है.



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