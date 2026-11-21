Pushkar Mela 2026: राजस्थान के पुष्कर में हर साल नवंबर के महीने में लगने वाले मेले की चर्चा देश ही नहीं, विदेशों तक होती है. इस मेले को देखने के लिए दुनियाभर से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. पुष्कर मेले में ऊंटों और घोड़ों की खरीद-फरोख्त होती है. इनके लिए लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक की बोली लगाई जाती है. इसके अलावा ऊंटों की रेस, सजावट और कई तरह की प्रतियोगिताएं भी पर्यटकों का ध्यान खींचती हैं.

और पढ़ें

हालांकि, अगर आप भी इस बार पुष्कर मेले में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ ऊंट और घोड़े देखकर वापस आने की गलती न करें. राजस्थान के इस खूबसूरत शहर में मेले के अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने लायक है. यहां के प्राचीन मंदिरों से लेकर स्वादिष्ट मिठाइयों और रंग-बिरंगे बाजारों तक, कई ऐसे अनुभव हैं जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं. आइए जानते हैं पुष्कर जाने पर किन 6 चीजों को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

पुष्कर में जरूर करें ये 6 काम

1. ब्रह्मा जी मंदिर के करें दर्शन

पुष्कर जाएं और ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? यह मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. मंदिर की लाल रंग की शिखर और खूबसूरत वास्तुकला लोगों को पसंद आती है. धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

Advertisement

2. सावित्री माता मंदिर तक जाएं

पुष्कर की पहाड़ी पर स्थित सावित्री माता मंदिर भी घूमने के लिए अच्छी जगह है. यह मंदिर भगवान ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री को समर्पित है. यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी मिलती है. पहाड़ी से पुष्कर शहर और आसपास की वादियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. फोटोग्राफी पसंद करने वालों को यह जगह जरूर पसंद आएगी.

3. पुष्कर के फेमस मालपुए चखें

राजस्थानी खाना लोगों को बहुत पसंद आता है और पुष्कर की ट्रिप तो यहां के मोस्ट फेमस रबड़ी मालपुए के बिना अधूरी है. यहां की गलियों और बाजारों में कई जगह आपको गर्मागर्म मालपुए मिल जाएंगे. चाशनी में डूबे इन मीठे मालपुओं का स्वाद काफी खास होता है. वैसे पुष्कर में आपको मालपुआ के अलावा ऊंटनी के दूध की चाय और कचौड़ी भी खूब मिलेंगे.

4. सैंड आर्ट पार्क जरूर देखें

पुष्कर में सैंड आर्ट यानी रेत से बनी कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं, यहां कलाकार रेत के जरिए अलग-अलग तरह की आकृतियां और खूबसूरत डिजाइन तैयार करते हैं. अगर आप कुछ अलग और क्रिएटिव देखना चाहते हैं तो सैंड आर्ट पार्क घूमने जा सकते हैं. ऐसा नजारा बहुत कम ही देखने को मिलता है और आपको अलग-अलग रेत पर डिजाइन बेहद अच्छे लगेंगे.

Advertisement

5.पुष्कर के बाजारों में करें शॉपिंग

जयपुर ही नहीं बल्कि पुष्कर के बाजार राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और रंगों से भरे रहते हैं, जहां की चमक ही आपको खुश कर देगी. यहां आपको राजस्थानी कपड़े, चांदी के गहने, रंगीन चूड़ियां, कढ़ाई वाले बैग, जूती और हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल जाएगा. मेले के दौरान बाजारों की रौनक और भी बढ़ जाती है और राजस्थान के फेमस हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं. यहां से आप अपने लिए या घरवालों के लिए खूबसूरत यादगार चीजें खरीद सकते हैं, जिन्हें आप अपनी पुष्कर याद के तौर पर अपने घर में सजा भी सकते हैं.

6. शाम को घाट पर आरती का लें अनुभव

पुष्कर झील के आसपास बने घाट इस शहर की खास पहचान हैं. शाम के समय यहां का माहौल बेहद शांत और खूबसूरत हो जाता है. घाटों पर होने वाली आरती, जलते हुए दीपक और भजन एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं. बनारस और ऋषिकेश के घाटों से आपको पुष्कर में आरती के दौरान कुछ हटकर अनुभव होगा. दिनभर मेले में घूमने के बाद शाम को पुष्कर झील के किनारे शांति से बैठकर आपको अलग सुकून मिलेगा.

इसलिए अगर आप पुष्कर मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन 6 अनुभवों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करें. इससे आपकी यात्रा सिर्फ पशु मेले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपको राजस्थान की संस्कृति, स्वाद और धार्मिक परंपराओं को करीब से जानने का मौका भी मिलेगा.

---- समाप्त ----