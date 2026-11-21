सागरिका घाटगे और जहीर खान की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. कपल ने 23 नवंबर 2017 में शादी की थी. उनका एक बेटा है. जिसका नाम फतेहसिंह खान है. सागरिका और जहीर हाल ही में सानिया के शो Serving It Up With Sania सीजन 2 में गेस्ट बने. यहां कपल ने अपनी मैरिड लाइफ और पेरेंटहुड पर बात की.

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जहीर संग युवराज की मस्ती

सागरिका को एक सेशन में स्टेडियम से फीमेल फैन की फोटो दिखाई गई, जहां वो हाथ में जहीर आई लव यू का पोस्टर लेकर उन्हें प्रपोज करती दिखीं. दूसरी तरफ पवेलियन में युवराज सिंह जहीर संग मस्ती करते हैं. फैन के प्रपोजल पर जहीर का हाथ ऊपर उठाकर हैंड वेव कराते हैं. सालों बाद ये किस्सा बताते हुए जहीर की हंसी नहीं रुकती. वो कहते हैं ये सब युवराज की मस्ती थी.

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

सागरिका ने बताया कि जहीर ने उन्हें गोवा में प्रपोज किया था. युवराज की शादी में सागरिका और जहीर ने अपने रिश्ते को हार्ड लॉन्च किया था. सागरिका ने बताया कि उनके पिता ने बेटी की शादी से पहले जहीर का पूरा बैकग्राउंड चैक कराया था. जहीर के कोच से बात की थी. जहीर ने बताया कि पूर्व इंडियन नेशनल कोच स्टैंशुएन (अंशुमन) गायकवाड़ ने उन्हें सागरिका को लेकर मैसेज कर पूछा था- क्या तुम मेरी भतीजी के लिए सीरियस हो? मुझे पता चला है तुम उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो. अंशुमन और सागरिका रिश्तेदार हैं. सागरिका ने कहा जहीर से मिलने के बाद उनके पिता को वो पसंद आ गए थे. जहीर और उनके पापा का शानदार बॉन्ड है.

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सागरिका ने पति की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वो बहुत ग्राउंडेड हैं. वहीं जहीर ने कहा कि सागरिका की फैमली वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है. सागरिका का मानना है कि बेटे के आने के बाद से जहीर का नेचर बदला है. उनका बेटा बहुत एक्सप्रेसिव है. जहीर बच्चे के साथ काफी इंवॉल्व रहते हैं. उनका बेटा फतेह भी ट्रैवलिंग पसंद करता है. इसलिए कपल का ट्रैवल करना बढ़ गया है.

सागरिका ने वर्कफ्रंट को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- मैंने कभी नहीं सोचा था एक्टिंग करूंगी. किसी को अंदाजा नहीं था 'चक दे' इतनी बड़ी मूवी बनेगी. मैंने हमेशा अपने कंफर्ट के हिसाब से काम किया है. मैं लकी हूं मुझे वो प्रिवलेज मिला. मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूं.



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