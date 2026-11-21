घर लौटने की छुट्टी मंजूर थी... परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही बेटा घर आ जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. देवास जिले के सोनकच्छ क्षेत्र के ग्राम पोलाय जागीर के रहने वाले सेना के जवान पवन यादव का 17 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में ड्यूटी के दौरान ऊंचाई से गिरने से निधन हो गया.

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परिजनों के मुताबिक, उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी और करीब एक दिन बाद घर लौटने वाले थे. निधन से कुछ घंटे पहले सुबह पत्नी शोभा यादव से फोन पर बात हुई थी. पवन ने परिवार का हालचाल जाना और बच्चों के बारे में भी पूछा था. किसी को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी.

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गुरुवार शाम जैसे ही पवन यादव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. घरों के सामने रंगोलियां सजाई गईं, तिरंगे लगाए गए और 'पवन यादव अमर रहें' के नारे गूंज उठे. पूरा गांव अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए खड़ा था.

गुरुवार देर शाम सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई. घर पर अंतिम दर्शन के बाद पुलिस जवानों ने सलामी दी. फिर करीब साढ़े सात बजे सेना के वाहन से पार्थिव देह को घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर खेत में बने अंत्येष्टि स्थल तक ले जाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

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बड़े बेटेसहित अन्य परिजनों ने मुखाग्नि दी. इस दौरान छोटा बेटा भी परिवार के साथ मौजूद था. पति की पार्थिव देह के पास खड़ी शोभा यादव ने गम के बीच अदम्य साहस दिखाया. उन्होंने कहा कि उनके पति शेर थे. वह आंसू नहीं बहाएंगी, बल्कि उनके सम्मान और गौरव के साथ विदा करेंगी. पति से किए वादे भी पूरे करेंगी.

देश की सेवा में 14 साल 5 महीने समर्पित करने वाले पवन अपने पीछे पिता चतर सिंह यादव, मां, बड़े भाई पंकज, बहन, पत्नी शोभा और दो बेटों को छोड़ गए हैं. एक बेटा 11 साल का है और दूसरा सात साल का है. पवन यादव को क्रिकेट का भी खास शौक था. आसपास के गांवों और शहरों में आयोजित टूर्नामेंट में वे हिस्सा लेते थे. साथी खिलाड़ियों का कहना है कि वे ऑलराउंडर थे और कई प्रतियोगिताओं में अपनी टीम की कप्तानी भी कर चुके थे.

हालांकि, अंतिम संस्कार से पहले माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब सोनकच्छ विधायक डॉ. राजेश सोनकर सहित जनप्रतिनिधियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि पवन यादव को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिले. इस मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. वहीं, इस घटनाक्रम के बाद शुक्रवार दोपहर सोनकच्छ विधायक डॉ. राजेश सोनकर ने देवास स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने पूरे विवाद के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा व उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया.

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