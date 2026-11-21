कमोडिटी मार्केट से लेकर इंडियन बुलियन मार्केट तक सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. मौजूदा हफ्ते में सोना-चांदी बुरी तरह गिरा है. यह गिरावट तब आई है, जब भारत में शादियों का सीजन शुरू हो रहा है. वहीं दूसरी ओर, फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से दरों में भारी बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई गई है.

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IBJA के अनुसार, 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक सोने की कीमतों में करीब 11 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. 24 कैरेट सोने की कीमत 16 नवंबर को 1,34,380 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,23,584 रुपये पर आ चुकी है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,203 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 92,688 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है.

20 हजार रुपये सस्‍ती हुई चांदी

16 नवंबर को इंडियन बुलियन मार्केट में 1 किलो चांदी की कीमत 1,69,280 रुपये थी, जो अब घटकर 1,50,650 रुपये प्रति किलो हो चुका है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी की कीमत एक हफ्ते के दौरान करीब 20 हजार रुपये गिरी है.

रिकॉर्ड हाई से 70 हजार सोना सस्‍ता

रिकॉर्ड हाई लेवल से देखा जाए तो सोना 37 फीसदी तक गिर गया है. जनवरी में सोने ने रिकॉर्ड हाई लेवल लगाया था, जो 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था. हालांकि, उसके बाद से ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. अब 10 ग्राम सोने की वैल्‍यू 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है. इसका मतलब है कि अपने हाई से सोना 70 हजार रुपये सस्‍ता हो चुका है.

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इसी तरह, चांदी भी हाई से तेजी से टूटी है. जनवरी में 1 किलो चांदी की कीमत 4.20 लाख रुपये थी, जो अब गिरकर 1.50 लाख रुपये पर आ चुकी है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी की कीमत 2.70 हजार रुपये तक कम हो चुकी है.

क्‍यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी केंद्रीय बैंक का दिसंबर में आने वाला फैसला माना जा रहा है. ऐसी आशंका है कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व बैंक ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. यह बढ़ोतरी 50 बेसिस पॉइंट की हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो डॉलर और ट्रेजरी बॉन्‍ड ज्‍यादा आकर्षक हो जाएंगे. इसी कारण निवेशक सोने और चांदी से पैसे निकाल रहे हैं और गिरावट देखी जा रही है. इसके साथ ही कच्‍चे तेल का दाम लगातार 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है, जिस कारण महंगाई ने सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव डाला है.

अब आगे क्‍या होगा?

लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्‍या सोना यहां से और गिर जाएगा या फिर अब तेजी आएगी? ऐसे में कई एक्‍सपर्ट्स का दावा है कि सोना अपने बॉटम के करीब है, जो 1.30 लाख रुपये से 1.15 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच है. मार्केट जानकारों का कहना है कि बड़ी गिरावट पर लोगों को थोड़ा-थोड़ा करके सोने-चांदी में निवेश को जोड़ना चाहिए.

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दूसरी ओर, गोल्‍डमैन सैक्‍स का कहना है कि सोना शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्‍गटर्म के लिहाज से सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं तो आपको अच्‍छा मुनाफा हो सकता है.

(नोट- सोने या चांदी में किसी भी तरह की खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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