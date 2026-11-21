उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस परीक्षा के प्राथमिक स्तर में 15,159 शिक्षक कैंडिडेट्स सफल हुए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 23,743 कैंडिडेट्स ने पास की है

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जानकारी के अनुसार, प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 50,666 और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 43,015 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे.

इस बीच, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सफल कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे करें कैंडिडेट लॉगइन

सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. इसके बाद टॉप पर आपको 'स्पेशल टीईटी रिजल्ट' (Special TET Result) का एक ऑप्शन दिखाई देगा.





इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपसे कैंडिडेट लॉगइन की जानकारी मांगी जाएगी. इसमें आपको सबसे पहले अपना 10 अंकों का रोल नंबर दर्ज करना है.



इसके बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा. पासवर्ड में आपको अपनी जन्मतिथि (डेट ऑफ बर्थ) डालनी होगी. पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा: अगर आपकी जन्मतिथि 1 जून 2026 है, तो आपको 01062026 दर्ज करना होगा.

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