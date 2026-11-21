टेस्ट क्रिकेट में असली परीक्षा विदेशी धरती पर होती है और जब बात SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) की हो तो हर बल्लेबाज की अग्निपरीक्षा होती है. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर शनिवार को केएल राहुल ने इस चुनौती को पार करते हुए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया.

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न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपनी पहली ही टेस्ट पारी में शतक लगाकर राहुल SENA के चारों देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं. शुक्रवार को जहां यशस्वी जायसवाल (89 गेंदों में 85 रन) आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, वहीं राहुल अपने शांत और धैर्यवान स्वभाव के साथ एक छोर संभाले हुए थे.

शनिवार को 52 रनों के स्कोर से आगे खेलते हुए राहुल ने पहले सेशन में कीवी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. लंच के बाद उन्होंने 207 गेंदों का सामना करते हुए अपना यादगार शतक पूरा किया. राहुल न्यूजीलैंड में टेस्ट शतक जड़ने वाले सिर्फ चौथे भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सुनील गावस्कर, मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और शिखर धवन ही यह कमाल कर पाए थे.

सईद अनवर के बाद दूसरे एशियाई ओपनर

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एशियाई सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो राहुल से पहले केवल पाकिस्तान के दिग्गज सईद अनवर ही SENA के चारों देशों में शतक लगाने का कारनामा कर सके थे. इसके साथ ही बतौर भारतीय ओपनर यह राहुल का 12वां टेस्ट शतक रहा, जिससे उन्होंने मुरली विजय के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

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भारत के लिए ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वालों की लिस्ट में अब उनसे आगे सिर्फ सुनील गावस्कर (33) और वीरेंद्र सहवाग (22) हैं. मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र में राहुल ने बतौर ओपनर खुद को पूरी तरह साबित किया है.

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21 पारियों में उनके नाम 4 शतक दर्ज हो चुके हैं और इस पारी के दौरान वह कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़कर इस WTC चक्र में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. 2014 में मेलबर्न में डेब्यू के बाद सिडनी में पहला शतक लगाने वाले राहुल ने 2018 में ओवल, 2021-2025 में इंग्लैंड और 2023 में दक्षिण अफ्रीका में शतक जड़कर इस खास मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी थी.

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