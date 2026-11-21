धनुष के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ओम: ऑपरेशन मोल बीते दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ये एक तमिल फिल्म है जिसे राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया. इसमें धनुष के साथ-साथ मामूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार भी हैं. ये एक स्पाई-एक्शन-थ्रिलर मूवी है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था. कुछ लोग तो इसे 'धुरंधर' का तमिल वर्जन भी बता रहे हैं. इसके गानों ने सोशल मीडिया पर पहले ही धूम मचाई हुई थी. अब बॉक्स ऑफिस पर भी इसका क्रेज दिखा है.

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धनुष को मिली बड़ी सफलता

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ओम: ऑपरेशन मोल ने इंडिया में पहले दिन 16.42 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. ये धनुष के करियर की अब तक की सबसे बड़ी घरेलू ओपनिंग है. फिल्म ने तमिल में 12.19 करोड़ रुपये, तेलुगु में 3.83 करोड़ रुपये और हिंदी में 40 लाख रुपये कमाए.

फिल्म ने इस साल रिलीज हुई धनुष की पिछली फिल्म कारा के मुकाबले दोगुने से ज्यादा कमाई की है. उसने पहले दिन 6.20 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, उनकी पिछली तमिल फिल्में- रायन ने 13.65 करोड़ और कुबेरा ने 14.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. धनुष की इससे पहले सबसे बड़ी ओपनिंग बॉलीवुड की फिल्म तेरे इश्क में थी, जिसने पहले दिन 16 करोड़ रुपये कमाए थे. इसमें कृति सेनन भी थीं, और इसे एक्टर की रांझणा फिल्म के स्पिरिचुअल सक्सेसर के रूप में देखा गया था. तेरे इश्क में को आनंद एल राय ने बनाया था.

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तमिल फिल्मों के मुकाबले कैसी रही ओपनिंग?

इस साल रिलीज हुई तमिल फिल्मों की तुलना में धनुष की ओम: ऑपरेशन मोल ने सूर्या की करुप्पु को पीछे छोड़ दिया है. करुप्पु ने पहले दिन 15.50 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि धनुष सूर्या की ही एक और फिल्म सीन की 19.15 करोड़ रुपये की ओपनिंग से पीछे रह गई, जो दिवाली पर रामायण से क्लैश हुई थी. वहीं, बाकी तमिल फिल्मों में जेलर 2 ने 59 करोड़ और जन नायकन ने 42 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी.

फिल्म ओम: ऑपरेशन मोल को मिले-जुले रिव्यू मिले हैं. ऐसे में वीकेंड पर इसकी कमाई बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. फिलहाल सिनेमाघरों में फिल्म को पवन सादिनेनी की दुलकर सलमान स्टारर आकाशमलो ओका तारा से मुकाबला करना पड़ रहा है. ये फिल्म तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई है और इसने 2.17 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं.

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