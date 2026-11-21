घर बनवाते समय लोग फर्श, दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों पर तो काफी ध्यान देते हैं, लेकिन छत पर कौन सी टाइल्स लगवानी चाहिए, इस बारे में अक्सर ज्यादा नहीं सोचते. ज्यादातर लोग छत पर सीमेंट की साधारण फिनिशिंग करा देते हैं या फिर अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी टाइल लगवा लेते हैं. लेकिन छत के लिए टाइल्स चुनना सिर्फ घर की खूबसूरती से जुड़ा फैसला नहीं है. इसका सीधा असर घर के तापमान और छत की मजबूती पर भी पड़ता है.

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दरअसल, घर की छत पर दिनभर सीधी धूप पड़ती है. गर्मियों में छत इतनी गर्म हो जाती है कि उसकी तपिश धीरे-धीरे नीचे कमरों तक पहुंचने लगती है. इससे घर के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है और पंखे या एसी चलाने के बावजूद राहत नहीं मिलती. वहीं, बारिश के मौसम में छत पर पानी जमा होने और सर्दियों में ठंड के कारण टाइल्स को नुकसान पहुंच सकता है. अगर टाइल्स अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं या उन्हें सही तरीके से नहीं लगाया गया है, तो कुछ समय बाद उनमें दरार आ सकती है या वे अपनी जगह से उखड़ सकती हैं.

इसलिए छत पर ऐसी टाइल्स लगवानी चाहिए, जो तेज धूप, बारिश, नमी और तापमान में होने वाले बदलाव को सहन कर सकें. साथ ही उनकी सतह ऐसी होनी चाहिए कि बारिश के दौरान उन पर चलने में फिसलने का खतरा भी कम रहे. आइए जानते हैं कि घर की छत के लिए कौन-कौन सी टाइल्स बेहतर रहती हैं और किस तरह की टाइल आपके घर के लिए सही हो सकती है.

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टेराकोटा टाइल्स: मिट्टी से बनी ये टाइल्स गर्मी कम करने में मदद कर सकती हैं

राज मिस्त्री ने बताया अगर आप छत पर प्राकृतिक लुक वाली टाइल्स लगवाना चाहते हैं, तो टेराकोटा टाइल्स एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं. ये टाइल्स खास तरह की मिट्टी से बनाई जाती हैं. मिट्टी को आकार देने के बाद तेज तापमान पर पकाया जाता है, जिससे ये इस्तेमाल के लायक मजबूत बन जाती हैं. पुराने समय से घरों की छतों और आंगन में इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल होता रहा है.

इनकी खास बात यह है कि मिट्टी की प्रकृति के कारण ये गर्मी को धीरे-धीरे सोखती और छोड़ती हैं. इससे छत की सतह पर पड़ने वाली धूप का असर कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा इनका लाल, भूरा और मिट्टी जैसा प्राकृतिक रंग छत को एक अलग खूबसूरती देता है. जो लोग अपने घर को पारंपरिक और प्राकृतिक लुक देना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइल्स अच्छी हो सकती हैं.

हालांकि, टेराकोटा टाइल्स खरीदते समय उनकी क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है. कुछ टाइल्स पानी ज्यादा सोख सकती हैं. ऐसे में लगातार बारिश या बहुत ज्यादा नमी वाले इलाकों में इनके खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए छत के लिए अच्छी तरह पकाई गई और कम पानी सोखने वाली टाइल्स ही चुननी चाहिए. इन्हें लगाने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि आपके इलाके के मौसम के हिसाब से ये सही रहेंगी या नहीं.

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विट्रिफाइड टाइल्स: मजबूत होने के साथ साफ करना भी आसान

राज मिस्त्री ने बताया विट्रिफाइड टाइल्स भी घर की छत के लिए एक विकल्प हो सकती हैं. इन्हें बनाने के लिए मिट्टी और दूसरे खनिज पदार्थों को मिलाकर बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है. इस प्रक्रिया से टाइल्स की सतह काफी सख्त और मजबूत हो जाती है. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सामान्य टाइल्स के मुकाबले बहुत कम पानी सोखती हैं.

यही वजह है कि नमी और बारिश वाले मौसम में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप अपनी खुली छत पर ऐसी टाइल्स चाहते हैं, जिनकी सफाई करना आसान हो और जो लंबे समय तक अच्छी दिखाई दें, तो विट्रिफाइड टाइल्स पर विचार कर सकते हैं. ये बाजार में कई रंगों, डिजाइन और फिनिश में उपलब्ध होती हैं.

हालांकि, छत के लिए विट्रिफाइड टाइल्स खरीदते समय उनके रंग और सतह पर खास ध्यान देना चाहिए. गहरे रंग की टाइल्स धूप में ज्यादा गर्म हो सकती हैं. इसलिए सफेद, क्रीम या हल्के रंग की टाइल्स चुनना बेहतर रहता है. इसके अलावा छत पर सामान्य चमकदार टाइल्स लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के बाद इन पर फिसलन हो सकती है. ऐसी जगह के लिए मैट फिनिश और एंटी-स्किड टाइल्स बेहतर रहती हैं.

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पोर्सिलेन टाइल्स: बारिश और बदलते मौसम को सहन करने में बेहतर

राज मिस्त्री ने बताया पोर्सिलेन टाइल्स को भी बहुत ज्यादा तापमान पर पकाकर तैयार किया जाता है. इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और निर्माण की प्रक्रिया के कारण ये काफी घनी और मजबूत होती हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत कम पानी सोखती हैं. इसी वजह से खुले टेरेस, बालकनी और छत जैसी जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है.

मान लीजिए आपके घर की छत पर बारिश का पानी पड़ता है या वहां अक्सर नमी बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में अच्छी क्वालिटी की आउटडोर पोर्सिलेन टाइल्स एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं. कम पानी सोखने की वजह से इनके अंदर नमी जाने की आशंका कम रहती है. इसके अलावा तापमान में बदलाव के दौरान भी अच्छी क्वालिटी की पोर्सिलेन टाइल्स बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.

इनकी एक और खासियत यह है कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनका रंग और बाहरी लुक काफी हद तक बना रह सकता है. बाजार में ये लकड़ी, पत्थर और मार्बल जैसे डिजाइन में भी मिलती हैं. हालांकि, इनकी कीमत सामान्य टाइल्स के मुकाबले ज्यादा हो सकती है. इन्हें लगवाने के लिए सही एडहेसिव और अनुभवी कारीगर का होना भी जरूरी है. छत के लिए हमेशा आउटडोर इस्तेमाल के हिसाब से बनी एंटी-स्किड पोर्सिलेन टाइल्स ही चुनें.

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कूल रूफ टाइल्स: गर्मियों में छत को ठंडा रखने का खास विकल्प

अगर आपके घर की सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में छत का बहुत ज्यादा गर्म होना है, तो कूल रूफ टाइल्स आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं. इन टाइल्स को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये सूरज की रोशनी और गर्मी के बड़े हिस्से को वापस लौटा सकें. इससे छत सामान्य गहरे रंग की सतह के मुकाबले कम गर्म हो सकती है. आमतौर पर इन टाइल्स में सफेद और दूसरे हल्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. हल्के रंग सूरज की रोशनी को ज्यादा वापस लौटाते हैं, जबकि गहरे रंग ज्यादा गर्मी सोख सकते हैं. यही वजह है कि गर्म इलाकों में कूल रूफ तकनीक का इस्तेमाल तेजी से उपयोगी माना जा रहा है.

इनका फायदा सिर्फ छत तक सीमित नहीं रहता. जब छत कम गर्म होती है, तो नीचे के कमरों में भी गर्मी का असर कम हो सकता है. इससे एयर कंडीशनर पर निर्भरता और बिजली की खपत घटाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, यह फायदा घर की बनावट, छत की मोटाई, इंसुलेशन और मौसम पर भी निर्भर करता है. यहां एक बात समझना जरूरी है कि हर सफेद टाइल कूल रूफ टाइल नहीं होती. असली कूल रूफ टाइल्स में सूरज की रोशनी वापस लौटाने की क्षमता ज्यादा होती है. इसलिए इन्हें खरीदते समय सोलर रिफ्लेक्टेंस यानी सूरज की रोशनी को वापस लौटाने की क्षमता के बारे में जरूर पूछें.

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सीमेंट कंक्रीट टाइल्स: कम बजट में मजबूत विकल्प

राज मिस्त्री ने बताया अगर आप छत के लिए मजबूत टाइल्स लगवाना चाहते हैं और आपका बजट भी सीमित है, तो सीमेंट कंक्रीट टाइल्स पर विचार कर सकते हैं. इन्हें सीमेंट, रेत और दूसरे जरूरी पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है. इनका इस्तेमाल घरों की खुली छतों और दूसरे बाहरी हिस्सों में किया जाता है. अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट टाइल्स काफी मजबूत होती हैं और सामान्य मौसम के बदलाव को सहन कर सकती हैं. ये अलग-अलग आकार, रंग और डिजाइन में मिल जाती हैं. यही वजह है कि जिन लोगों को कम बजट में छत की फिनिशिंग करानी है, उनके लिए ये एक विकल्प हो सकती हैं.

हालांकि, इन टाइल्स का वजन दूसरी कुछ टाइल्स के मुकाबले ज्यादा हो सकता है. इसलिए इन्हें लगवाने से पहले यह देखना जरूरी है कि घर की छत इस अतिरिक्त वजन को सहन कर सकती है या नहीं. इसके अलावा इनका रंग भी काफी मायने रखता है. गहरे रंग की कंक्रीट टाइल्स धूप में ज्यादा गर्म हो सकती हैं. इसलिए छत के लिए हल्के रंग की टाइल्स चुनना बेहतर रहेगा. साथ ही पानी की निकासी और वॉटरप्रूफिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है.

गर्मी और सर्दी दोनों के लिए कौन सी टाइल्स सबसे अच्छी हैं?

अब सवाल है कि इन सभी विकल्पों में से घर की छत के लिए सबसे अच्छी टाइल कौन सी रहेगी? इसका जवाब आपके इलाके के मौसम, बजट और छत के इस्तेमाल पर निर्भर करता है. अगर आपके शहर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और छत दिनभर धूप में रहती है, तो हल्के रंग की कूल रूफ टाइल्स अच्छा विकल्प हो सकती हैं. वहीं, अगर आपके इलाके में बारिश ज्यादा होती है और छत पर नमी बनी रहती है, तो कम पानी सोखने वाली आउटडोर पोर्सिलेन टाइल्स देख सकते हैं.

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विट्रिफाइड टाइल्स सामान्य घरेलू छत के लिए एक विकल्प हैं, जबकि टेराकोटा टाइल्स उन लोगों को पसंद आ सकती हैं, जो प्राकृतिक और पारंपरिक लुक चाहते हैं. अगर बजट कम है, तो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट कंक्रीट टाइल्स पर विचार किया जा सकता है. यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ टाइल्स बदलने से घर पूरी तरह गर्मी या ठंड से सुरक्षित नहीं हो जाता. इसके लिए छत की मोटाई, नीचे लगी इंसुलेशन की परत, वॉटरप्रूफिंग और सही निर्माण तकनीक भी मायने रखती है.

हल्के रंग की टाइल्स चुनें: छत पर सीधी धूप पड़ती है, इसलिए टाइल्स का रंग बहुत मायने रखता है. सफेद, क्रीम और हल्के रंगों की टाइल्स आमतौर पर गहरे रंगों के मुकाबले कम गर्मी सोखती हैं. इससे गर्मियों में छत का तापमान कम रखने में मदद मिल सकती है.

एंटी-स्किड टाइल्स लगवाएं: छत पर बारिश का पानी पड़ने से फिसलन हो सकती है. अगर आपने वहां चमकदार और चिकनी टाइल्स लगवा दी हैं, तो चलते समय गिरने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए ऐसी टाइल्स चुनें जिनकी सतह थोड़ी खुरदरी हो और जिन पर फिसलने का खतरा कम रहे.

टाइल्स से पहले वॉटरप्रूफिंग कराएं: कई लोग सोचते हैं कि छत पर टाइल्स लगवा देने से पानी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. टाइल्स के बीच मौजूद जोड़ और दरारों से पानी नीचे जा सकता है. इसलिए टाइल्स लगाने से पहले छत पर अच्छी क्वालिटी की वॉटरप्रूफिंग कराना जरूरी है. टाइल्स को छत की वॉटरप्रूफिंग का विकल्प नहीं समझना चाहिए.

छत पर पानी जमा न होने दें: अगर बारिश के बाद छत पर पानी जमा रहता है, तो इससे टाइल्स के जोड़ और नीचे की परत को नुकसान पहुंच सकता है. लंबे समय तक पानी जमा रहने से सीलन और रिसाव की समस्या भी हो सकती है. इसलिए टाइल्स लगवाते समय छत पर सही ढलान रखें, ताकि पानी आसानी से नाली या ड्रेनेज की तरफ निकल सके.

अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव और ग्राउट इस्तेमाल करें: सिर्फ अच्छी टाइल खरीदना काफी नहीं है. उसे लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. छत पर सामान्य टाइल चिपकाने वाले पदार्थ की जगह आउटडोर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त एडहेसिव का इस्तेमाल करें. टाइल्स के बीच के जोड़ों को भरने के लिए भी मौसम के हिसाब से सही ग्राउट चुनें. इससे टाइल्स के उखड़ने और उनके बीच पानी जाने का खतरा कम हो सकता है.

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