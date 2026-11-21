रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. यह पौराणिक फिल्म घरेलू नेट कलेक्शन में 900 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. तीसरे शुक्रवार को कलेक्शन में थोड़ी गिरावट के बावजूद, यह फिल्म कई भाषाओं में अच्छा प्रदर्शन किया.

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नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' ने दूसरे हफ्ते भी अपनी गति बनाए रखी और अब यह सिनेमाघरों में अपने तीसरे हफ्ते में है.

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 16वें दिन, 'रामायण' ने 15,497 शोज के जरिए 16.30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसमें हिंदी से 12.00 करोड़ रुपये, मलयालम से 1.75 करोड़ रुपये, तमिल से 1.10 करोड़ रुपये, कन्नड़ से 1.00 करोड़ रुपये और तेलुगु से 45 लाख रुपये का कलेक्शन शामिल है. इसके साथ ही, भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,051.60 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 880.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

विदेशों में, फिल्म ने 16वें दिन 8.00 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे अब तक का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 523.00 करोड़ रुपये हो गया है. इसके साथ ही, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,574.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

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'रामायण' का अब तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'रामायण' ने विदेशी बाजारों में भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है. 16वें दिन इसने अपने ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन में 8 करोड़ रुपये और जोड़े, जिससे कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 523 करोड़ रुपये हो गया है. भारत में 1051.60 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ, इस फिल्म की दुनियाभर में कुल ग्रॉस कमाई 1574.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं..

रामायण का ने तोड़ा रिकॉर्ड

'रामायण' का हिंदी संस्करण भारतीय भाषाओं के फिल्म बाजार में इकलौता ऐसा है, जिसने 650 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार किया है. तेलुगु दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहां 'RRR' इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने 400 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार किया. इसने 16 दिनों में यह मुकाम हासिल किया और अंततः 431.01 करोड़ रुपये की कमाई की.

सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, अब तक कोई भी तमिल, कन्नड़ या मलयालम फिल्म 400 करोड़ रुपये (नेट) के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है.

फिल्म का दूसरे हफ्ते का प्रदर्शन भी शानदार रहा है. 'धुरंधर 2' के बाद, 'रामायण' 2026 की दूसरी ऐसी हिंदी फिल्म बन गई है जिसने अपने दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

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