प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. वे शनिवार शाम 5:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे. इस बीच, सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल और संवेदनशील इलाकों को जोन और सेक्टर में बांटा गया है.

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सुरक्षा व्यवस्था में कुल 4,400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें 8 पुलिस उपायुक्त (आईपीएस), 10 अपर पुलिस उपायुक्त (आईपीएस/पीपीएस) और 34 सहायक पुलिस आयुक्त (पीपीएस) शामिल हैं.

पूरे इलाके की 24×7 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे नजर रखेगी.

सुरक्षा के लिए 114 इंस्पेक्टर, 946 सब-इंस्पेक्टर, 108 महिला सब-इंस्पेक्टर, 1,967 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 423 महिला आरक्षी भी तैनात रहेंगे.

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सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाने के लिए मौके पर पीएसी, आरआरएफ, एनएसजी और एटीएस की टीमों के साथ ही स्नाइपर एंटी-ड्रोन सिस्टम, एंटी-ड्रोन, नाइट विजन टीमें भी तैनात रहेंगी.

इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 31 इंस्पेक्टर, 140 सब-इंस्पेक्टर और 619 मुख्य आरक्षी/आरक्षी भी तैनात किए गए हैं. यातायात को सुचारू रखने के लिए अमौसी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक के रास्तों पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. लोगों की सुविधा के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है.

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लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और समय-समय पर जारी किए गए यातायात डायवर्जन का पालन करें.

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