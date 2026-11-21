पेरू के एंडीज इलाके में शुक्रवार को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया. भारतीय समय के मुताबिक, यह भूकंप शनिवार 21 नवंबर की सुबह आया. स्थानीय समय के अनुसार, भूकंप शुक्रवार 20 नवंबर की शाम 7:09 बजे आया था. भूकंप के बाद फिलहाल किसी तरह के नुकसान या किसी की मौत की खबर नहीं है.

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अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र एंडीज में जुनिन से 34 किलोमीटर उत्तर में था. इसकी गहराई जमीन से 108 किलोमीटर नीचे थी.

पेरू के जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट ने बताया कि अभी तक भूकंप से किसी तरह के नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है. भूकंप के झटके राजधानी लीमा में भी महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए.

पहले भी आ चुके हैं भूकंप के झटके

पेरू ‘रिंग ऑफ फायर’ इलाके में आता है. यह प्रशांत महासागर के आसपास करीब 40,000 किलोमीटर लंबा ज्वालामुखियों और फॉल्ट लाइनों का क्षेत्र है, जहां दुनिया के ज्यादातर भूकंप आते हैं. इससे पहले अगस्त में पेरू के एंडीज इलाके में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था. इसमें दो लोग घायल हुए थे और कई घरों, हेल्थ सेंटरों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा था. वहीं, जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप में छह लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे.

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