लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं. उन्होंने वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच अपने संबोधन के दौरान भारत की आर्थिक स्थित पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा है. वहीं, दुनिया भर में ऐपल की सर्विस ठप होने से लाखों आईफोन यूजर्स परेशान हुए. इन खबरों के अलावा, सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें.

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'भारत आर्थिक आपदा की कगार पर, चुनाव में 50 गुना ज्यादा खर्च से मैं अचंभित...', कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी



राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा है. राहुल ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई बड़ी दिक्कतें हैं और युवाओं के सामने रोजगार का संकट है.

दुनियाभर में Apple की सर्विस ठप, iPhone यूजर्स भी परेशान, काम नहीं कर रहे हैं iCloud, App Store और बहुत कुछ



iPhone निर्माता Apple की कई सर्विस बुधवार रात अचानक ठप हो गईं. भारत, अमेरिका समेत दुनियाभर के कई देशों में कंपनी की क्लाउड, पेमेंट और म्यूजिक सर्विस प्रभावित हुईं. इससे लाखों यूजर्स को परेशानी हुई. आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर भी यूजर्स ने Apple की अलग-अलग सर्विस में दिक्कतों की शिकायतें दर्ज कीं.

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SAFF Championship: भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया, 10वीं बार बना चैंपियन, लगातार तीसरी बार जीता खिताब



भारतीय फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर खिताब जीत लिया. भारत ने रिकॉर्ड 10वीं बार यह चैंपियनशिप अपने नाम की है. इसके साथ ही टीम ने लगातार तीसरी बार खिताब जीतने का कारनामा किया. खास बात यह है कि भारत ने अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम उतारने के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मात दी.

रूस में बड़ा विमान हादसा, सेना का An-12 प्लेन क्रैश, क्रू समेत 19 लोगों की मौत



रूस के केमेरोवो में मंगलवार को सेना का An 12 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई. रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. शुरुआती जांच में विमान के उपकरणों में खराबी को हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

मथुरा में बीजेपी की दो दिवसीय योजना बैठक: संगठन से लेकर 2027 के चुनावी एजेंडे पर हुआ मंथन



यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर BJP की दो दिवसीय योजना बैठक मथुरा के परखम गांव में संपन्न हो गई. 16 और 17 नवंबर को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 54 वरिष्ठ नेता शामिल हुए. दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी हिस्सा लिया. बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया.

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Train Cancels Alert: रेल यात्री ध्यान दें... सर्दियों भर नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, रेलवे का बड़ा ऐलान

नॉर्दर्न रेलवे ने सर्दियों में कोहरे की आशंका को देखते हुए जम्मू तवी और काठगोदाम के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन सेवा रद्द कर दी है. ट्रेन संख्या 14695 और 14696 पूरी सर्दी नहीं चलेंगी. रेलवे ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है.

गांधी सागर में होगी MP सरकार की कैबिनेट मीटिंग, पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट पर रहेगा फोकस, CM मोहन यादव ने बताईं खूबियां



मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल पर कैबिनेट बैठक करेगी. इस डेस्टिनेशन कैबिनेट का मकसद क्षेत्र की प्राकृतिक, पर्यटन और औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस बैठक से गांधीसागर को बहुउद्देशीय पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

मथुरा मंथन के बाद अमित शाह से मिले सीएम योगी, चुनावी रणनीति पर चर्चा



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है. वहीं इस मुलाकात को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

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सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में होटल बनाने पर 30% तक सब्सिडी देगी सरकार, पंचकोशी मार्ग के पड़ाव बनेंगे पर्यटन गांव



मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज हो गई हैं. उज्जैन में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सरकार होटल और होमस्टे की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है. CM मोहन यादव ने होटल कारोबारियों से निवेश की अपील करते हुए कहा कि होटल निर्माण के लिए सरकार की ओर से 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा.

दिल्ली में 827 प्रदूषण जांच केंद्रों का होगा कायाकल्प, रेखा सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये



दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वाहन प्रदूषण जांच व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए CM रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली कैबिनेट ने अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत करीब 500 पात्र केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए एक-एक लाख रुपये की मदद मिलेगी.



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