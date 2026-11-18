House Cleaning Tips: घर की सफाई रोजाना की जाती है. जब भी साफ-सफाई करने का ख्याल मन में आता है, तो सबसे पहले झाड़ू और पोछा लगाया जाता है. फर्श को चमकाने के लिए सबसे पहले अच्छे से झाड़ू लगाई जाती है और फिर उसके बाद पोछा लगाया जाता है. पोछा लगाने के लिए कुर्सी-मेज से लेकर बाकी चीजों को हटाया जाता है और फिर कोना-कोना चमकाया जाता है. लेकिन कई बार अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी फर्श पर बालों के गुच्छे, धूल और कपड़ों के छोटे-छोटे रोएं नजर आते हैं. खासकर सोफे, बेड और अलमारी के नीचे जमा गंदगी आसानी से साफ नहीं होती. ऐसे में बार-बार झाड़ू या पोछा लगाना पड़ता है.

और पढ़ें

सफाई करने के बाद भी बढ़े इस काम से लोग परेशान हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए. आपके घर में पड़ा एक पुराना मोजा इस काम को बेहद आसान बना सकता है. जी हां, जिस मोजे को आप बेकार समझकर फेंकने की सोच रहे थे, उसे पोछे पर चढ़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे फर्श पर बिखरे बाल, बारीक धूल और कपड़ों के रोएं आसानी से इकट्ठा हो जाएंगे. खास बात यह है कि इस जुगाड़ के लिए आपको कोई नया सामान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.



पुराने मोजे से ऐसे बनाएं सफाई का आसान जुगाड़

अगर आपके घर में कोई ऐसा पुराना मोजा रखा है, जिसे अब आप पहनते नहीं हैं, तो उसे फेंकने की बजाय सफाई के काम में ले सकते हैं. इसके लिए आपको एक साफ मोजा और फ्लैट पोछे की जरूरत होगी.

Advertisement

मोजे का कपड़ा फर्श पर मौजूद छोटे-छोटे बालों, धूल और रोएं को अपनी तरफ खींचकर पकड़ने में मदद करता है. इससे गंदगी इधर-उधर फैलने के बजाय मोजे पर जमा होने लगती है. इस तरह आप एक बेकार पड़े मोजे को डस्ट कैचर बना सकते हैं.



पोछे पर मोजा लगाने का तरीका

अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोजे का इस्तेमाल सफाई के लिए कैसे और किस तरह करना होगा. अगर आप भी ये सोच रहे हैं, तो बता दें इस ट्रिक को अपनाना बेहद आसान है.

1. सबसे पहले पुराना मोजा लें: इसके लिए ऐसा मोजा चुनें जो साफ हो और बहुत ज्यादा फटा हुआ न हो. कॉटन या कॉटन-ब्लेंड का मोजा बेहतर रहेगा. ध्यान रखें कि उसमें से धागे या रेशे न निकल रहे हों.

2. पोछे पर चढ़ाएं मोजा: अब इस मोजे को फ्लैट पोछे के नीचे वाले चौड़े हिस्से पर अच्छी तरह चढ़ा दें. ध्यान रखें कि मोजा पोछे पर ठीक से फिट हो जाए और सफाई करते समय बार-बार खिसके नहीं.

3. फर्श पर धीरे-धीरे चलाएं: अब पोछे को फर्श पर आगे-पीछे चलाएं. खासकर उन जगहों पर इसे अच्छी तरह घुमाएं, जहां बाल, धूल और कपड़ों के रोएं ज्यादा जमा होते हैं. मोजे का कपड़ा इन चीजों को पकड़ने में मदद करेगा और फर्श पर बिखरी गंदगी एक जगह इकट्ठा होने लगेगी.



सफाई के बाद मोजे के साथ क्या करें?

जब आप पूरे कमरे में इस तरह सफाई कर लें, तो मोजे को पोछे से निकाल लें. इसे फर्श पर दोबारा न घसीटें, बल्कि कूड़ेदान के ऊपर निकालें, ताकि इसमें फंसे बाल और धूल सीधे कूड़ेदान में गिर जाएं. अगर मोजा ज्यादा गंदा नहीं हुआ है, तो उसे धोकर अच्छी तरह सुखा लें. इसके बाद आप इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह एक बेकार पड़ा मोजा आपके सफाई के काम आ सकता है.



गीले पोछे के साथ न करें इस ट्रिक का इस्तेमाल

इस बात का खास ध्यान रखें कि पुराने मोजे वाली यह ट्रिक तब ज्यादा अच्छे से काम करती है, जब आप बिना पानी के सफाई कर रहे हों. मोजे को गीला करके इस्तेमाल करने से धूल और रोएं फर्श पर चिपक सकते हैं. इससे सफाई करने में परेशानी हो सकती है और फर्श पर गीले निशान भी रह सकते हैं. अगर फर्श पर पानी, तेल, खाने की कोई चीज या चिपचिपी गंदगी गिर गई है, तो उसे साफ करने के लिए नॉर्मल पोछे और क्लीनिंग सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करें.



बहुत ज्यादा फटा हुआ मोजा न लें

इस ट्रिक को अपनाने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी पुराने मोजे का इस्तेमाल करना सही नहीं है. अगर मोजा बहुत ज्यादा घिसा हुआ या फटा हुआ है, तो उससे छोटे-छोटे रेशे निकलकर फर्श पर चिपक सकते हैं. इसलिए ऐसा मोजा चुनें जो पुराना जरूर हो, लेकिन जिसका कपड़ा अभी भी ठीक हालत में हो.

---- समाप्त ----