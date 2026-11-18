बिहार के बाहुबली नेता और विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाले घुड़दौड़ में देशभर से खास नस्ल के घोड़े जुट रहे हैं. इन घोड़ों के बीच रेवाल चाल की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें घोड़े अपनी खास चाल का प्रदर्शन करेंगे. इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत है घोड़ों का दो पैर एक साथ उठाकर दौड़ना. यही चाल देखने के लिए घोड़ा प्रेमियों में खास उत्साह है.

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मोकामा पहुंचे बेगूसराय के शुभम भारद्वाज बताते हैं कि आयोजन में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से घोड़े पहुंच रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि देश में रेवाल चाल के घोड़ों का इतना बड़ा जमावड़ा और मुकाबला इससे पहले देखने को नहीं मिला. प्रतियोगिता में शामिल होने वाले कई घोड़े बेहद महंगे हैं. कुछ की कीमत 30 लाख से 50 लाख रुपये तक बताई जा रही है.

क्या होती है रेवाल चाल, जो इस मुकाबले को बना रही है खास

शुभम बताते हैं कि घोड़ों की दुनिया में उनकी नस्ल, कद-काठी, रफ्तार और चाल की अपनी अहमियत होती है. रेवाल चाल भी घोड़ों की एक खास चाल है, जिसमें घोड़ा अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाकर आगे बढ़ता है. इस चाल में घोड़े का संतुलन, लय और प्रशिक्षण देखने लायक होता है. यही वजह है कि इस तरह की प्रतियोगिता सामान्य घुड़दौड़ से अलग होती है. रेवाल चाल में घोड़े का प्रदर्शन केवल उसकी गति से नहीं, बल्कि चाल की लय, शरीर के संतुलन और पैरों के मूवमेंट से भी आंका जाता है. इस प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे घोड़े लाए जा रहे हैं, जिन्हें इस खास चाल के लिए प्रशिक्षित किया गया है. घोड़ा पालने के शौकीनों के लिए इस तरह का मुकाबला अपने घोड़े की क्षमता दिखाने का बड़ा मंच माना जा रहा है.

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50 लाख तक के घोड़े, राजस्थान-गुजरात से पहुंच रहे खास घोड़े

शुभम के अनुसार प्रतियोगिता में अब तक 50 से ज्यादा घोड़ों के पहुंचने की जानकारी सामने आई है. आयोजकों को उम्मीद है कि मुकाबले तक 200 से अधिक घोड़े यहां जुटेंगे. इनमें राजस्थान, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के घोड़े प्रमुख रूप से शामिल होंगे. घोड़ों के मालिक अपने खास घोड़ों के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं. इस प्रतियोगिता की चर्चा घोड़ों की कीमतों को लेकर भी है. कई घोड़े 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपये तक के बताए जा रहे हैं.

विजेताओं को मिलेगी थार, बाइक और स्कूटी

प्रतियोगिता को आकर्षक बनाने के लिए विजेताओं के लिए बड़े पुरस्कार भी रखे गए हैं. प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को थार कार, दूसरे स्थान पर आने वाले को बाइक और तीसरे विजेता को स्कूटी दी जाएगी. इन पुरस्कारों के चलते मुकाबले में शामिल होने वाले घोड़ा मालिकों का उत्साह और बढ़ गया है.

पहले भी शादी में हो चुका है ऐसा बड़ा आयोजन

अनंत सिंह के परिवार में इस तरह के बड़े आयोजन पहले भी हो चुके हैं. शुभम बताते हैं कि 2015-16 के आसपास उनकी बड़ी बेटी की शादी के दौरान भी बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ था. उस समय भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और घोड़ों से जुड़ा कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा था. हालांकि उस दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म आज की तरह व्यापक नहीं थे, इसलिए आयोजन को वैसी डिजिटल पहचान नहीं मिल सकी. परिवार के अन्य समारोहों में भी बड़े स्तर पर घोड़ों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात सामने आई है.

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बेगूसराय से भी पहुंचेंगे घोड़े, छोटे घोड़े को शोभा के लिए लाएंगे

बिहार के बेगूसराय से पहुंचे शुभम भारद्वाज ने बताया कि वह भी अपने घोड़े के साथ इस आयोजन में शामिल होंगे. उनका घोड़ा अभी छोटा है, इसलिए वह रेस में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा. शुभम के मुताबिक, ऐसे आयोजन घोड़ों के शौकीनों को एक-दूसरे से मिलने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं. वैसे अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाला यह घोड़ों का महादंगल अब घोड़ा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. राजस्थान, गुजरात, यूपी और बिहार के घोड़ों के बीच रेवाल चाल का मुकाबला, लाखों रुपये कीमत के घोड़े और विजेताओं के लिए कार-बाइक जैसे पुरस्कार इस आयोजन को खास बना रहे हैं. अब दर्शकों को इंतजार है कि मैदान में कौन सा घोड़ा अपनी अनोखी चाल से बाजी मारता है.

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