लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं. उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से भारत को लेकर बात की. राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक हालत पर एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने भारत को एक आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा बताया. उन्होंने भारत की बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

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कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत की बेरोजगारी समस्या पर बात की. उन्होंने साफ कहा कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर है. वहीं, उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था में बहुत दिक्कतें हैं.

उन्होंने कहा, 'सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा है. आप चाहें इसे नज़रअंदाज कर लें, लेकिन भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है और यहां की शिक्षा व्यवस्था में भी समस्या है.' राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है. भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत दिक्कतें हैं.

भारत में युवाओं को नहीं मिल रही नौकरी: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि देश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उनके सामने 50-70 हजार छात्र मौजूद थे. सभी को एक ही चिंता थी कि पढ़ाई के बाद उनका भविष्य क्या होगा और वे आगे क्या करें. राहुल ने कहा कि छात्रों की बातें सुनकर उनका दिल टूट गया था. छात्र उनसे पूछ रहे थे कि अब हम क्या करें और यहां से कहां जाएं?

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वहीं, कांग्रेस नेता ने चुनाव प्रचार में खर्च होने वाले पैसे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में पहले के मुकाबले 20 से 50 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा कहां से आ रहा है. उन्होंने दावा किया कि कई बड़े मुकाबले वाली सीटों पर अचानक पांच लाख वोटों के अंतर से लोगों को जीत मिली, जो उन्हें मुमकीन नहीं लगता.

उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा कि पिछले पांच साल तक पूरा विपक्ष स्थिति को देखकर हैरान था और उन्हें स्थिति को समझने में समय लगा. बुधवार को राहुल गांधी शिकागो यूनिवर्सिटी में भू-राजनीतिक और ईरान संघर्ष के बीच भारत की विदेश नीति के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात करने वाले हैं.

इसके अलावा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों के साथ उनकी एक बैठक भी होने वाली है.

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