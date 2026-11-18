उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में पार्टी की दो दिवसीय योजना बैठक 16 और 17 नवंबर को मथुरा के परखम गांव में आयोजित की गई. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत बीजेपी के 54 वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया. दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बैठक में शामिल हुए.

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बैठक का मुख्य एजेंडा संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना रहा. इसके अलावा युवाओं तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने, अब तक बीजेपी से दूर रहे सामाजिक वर्गों को साथ जोड़ने और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई.

बीजेपी की बैठक शुरू होने से पहले ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी. उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनाने की पैरवी की थी. मौर्य ने कहा था कि मंदिर का निर्माण न्यायिक प्रक्रिया के जरिए हो या आपसी सहमति और बातचीत से, लेकिन मंदिर जरूर बनना चाहिए. उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी मंदिर निर्माण के लिए कारसेवा करने का आमंत्रण दिया था.

मथुरा में बैठक की शुरुआत के साथ ही यह चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी श्रीकृष्ण जन्मभूमि और भव्य मंदिर के मुद्दे पर अपना राजनीतिक और वैचारिक रुख सामने रख सकती है.

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16 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से मथुरा के परखम गांव पहुंचे. कार्यक्रम स्थल पर पहले से ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. मथुरा की सांसद हेमा मालिनी समेत पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. दोनों उपमुख्यमंत्री भी एक ही गाड़ी में बैठक स्थल पहुंचे.

बैठक में शामिल होने आए सभी 54 नेताओं के रात्रि विश्राम की व्यवस्था मथुरा में ही की गई थी. पहले दिन की बैठक रात करीब 11 बजे तक चली. इसमें संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाने और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई.

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि बीजेपी 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए काम किया है. पार्टी का लक्ष्य विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है. मौर्य ने दावा किया कि प्रदेश में 60 फीसदी वोट बीजेपी के साथ है, जबकि बाकी 40 फीसदी वोट अलग-अलग वर्गों में बंटा हुआ है.

मथुरा में बैठक के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा, 'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी." उन्होंने अखिलेश यादव से मथुरा आकर कारसेवा करने की अपील भी दोहराई'

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गौशाला पहुंचे सीएम योगी, गायों को डाला चारा

बैठक के दूसरे दिन 17 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे फिर से चर्चा शुरू हुई. बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पास की गौशाला पहुंचे और गायों को चारा खिलाया.

इस दौरान उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की. उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन को मजबूत करने, युवाओं तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने और अब तक पार्टी से दूर रहे विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

दोपहर करीब 12:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हेलीकॉप्टर से मथुरा पहुंचे. उन्होंने बैठक में शामिल होकर पार्टी नेताओं को संबोधित किया. उनका जोर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों को धार देने पर रहा. दोपहर करीब 3 बजे बैठक समाप्त हुई. इसके बाद सभी नेताओं के कार्यक्रम स्थल से रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर चर्चा के सवाल पर क्या बोले बृजेश पाठक?

बैठक खत्म होने के बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से जब पूछा गया कि क्या श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने को लेकर भी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर कोई खास चर्चा नहीं हुई.

जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनाने जा रही है, तो उन्होंने कहा, 'जो आपकी राय होगी, वही मेरी राय होगी और उसी के अनुसार काम किया जाएगा.'

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इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य मंदिर निर्माण के पक्ष में खुलकर बयान दे चुके थे. ऐसे में दोनों उपमुख्यमंत्रियों के बयानों में फर्क भी चर्चा का विषय बना रहा.

बीजेपी सांसद ने बताया बैठक का संदेश

बैठक के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना था. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई.

प्रकाश पाल ने मथुरा में बैठक आयोजित करने के पीछे एक राजनीतिक संदेश होने की बात भी कही. उन्होंने कहा, 'राधे-राधे, कमल खिला दे.'

वहीं, बृजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता जिस दिशा में काम करने के लिए कहेगा, पार्टी उसी दिशा में काम करेगी.

विकास और विरासत के मुद्दों पर बीजेपी का जोर

मथुरा की दो दिवसीय बैठक से संकेत मिलता है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में विकास और विरासत दोनों मुद्दों को अपने एजेंडे में प्रमुखता से रखना चाहती है. एक तरफ पार्टी कानून-व्यवस्था, सुशासन और विकास के कामों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मुद्दा इसी कड़ी में महत्वपूर्ण है. हालांकि, बैठक में इस विषय पर कितनी चर्चा हुई, इसे लेकर पार्टी नेताओं के बयान अलग-अलग रहे.

बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली रवाना हुए. वहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात की.

अब नजर इस बात पर रहेगी कि मथुरा में तैयार की गई रणनीति को बीजेपी किस तरह जमीन पर उतारती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचती है.

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